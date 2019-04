Alle ogen waren zondag voor de start van de Amstel Gold Race gericht op Nederlands kampioen en topfavoriet Mathieu van der Poel. De winnaar van de Brabantse Pijl verwacht een lastige koers.

"Deze hellingen liggen me minder goed dan die in Vlaanderen", aldus de 24-jarige Van der Poel voor de start in Maastricht. "Maar misschien valt het mee. Na zo'n lange koers komen de sterkste renners sowieso vooraan. Dan komt het iets minder op het pure klimmen aan."

De Brabander kent de Limburgse heuvels goed. Hij ging er vroeger vaak op trainingskamp. "De hellingen hier zijn langer dan bij de Vlaamse koersen, het zijn er ook meer en er zijn geen kasseien. Het zal lastig worden. Als je 4.000 hoogtemeters hebt, kun je bijna wel van een klimkoers spreken."

De kopman van Corendon-Circus debuteert in de Amstel Gold Race, maar reed in 2012 bij de junioren wel een WK over de Cauberg. Hij kwam bijna zeven jaar geleden als negende over de finish in Valkenburg. "Ik was daar toen niet goed, maar gelukkig is het vandaag een heel andere wedstrijd."

"Ik hoop vandaag lang mee te gaan, zoals ik dat dit voorjaar in elke klassieker heb gedaan. Ik moet de eerste schifting overleven en dan kan er veel gebeuren."

Populariteit Van der Poel flink gestegen

Van der Poel won deze maand Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en maakte ook indruk in de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem (twee keer vierde).

Door die successen op de weg merkt de wereldkampioen veldrijden dat zijn populariteit in Nederland toeneemt. Het was zondag op de Markt in Maastricht voor de start erg druk bij de teambus van Corendon-Circus.

"Daar zie je aan dat het wegwielrennen wat internationaler is dan het veldrijden", aldus Van der Poel. "Het is speciaal om in de Nederlandse kampioenstrui te mogen rijden in de enige Nederlandse klassieker. Ik kijk ernaar uit."

De 54e editie van de Amstel Gold Race is om 10.30 uur begonnen. De finish in Berg en Terblijt wordt verwacht rond 17.15 uur. De mannen rijden 265,7 kilometer en moeten over 35 hellingen. Vorig jaar won de Deen Michael Valgren.

De vrouwenkoers, met Chantal Blaak als titelverdedigster, is om 10.50 uur begonnen. De rensters rijden 126,8 kilometer en moeten over negentien hellingen. De finish is rond 14.25 uur.