Philippe Gilbert en Julian Alaphilippe verwachten zondag in de Amstel Gold Race vooral concurrentie te krijgen van Mathieu van der Poel. De twee renners van Deceuninck-Quick-Step gelden zelf ook beiden als topfavorieten voor de overwinning.

"Van der Poel zal er zeker staan, als ik zie hoe sterk hij heel de tijd rijdt", zegt Gilbert vrijdag op de persconferentie als hem gevraagd wordt naar zijn grootste concurrenten. "Veldrijden is zo zwaar en intensief, dat het genoeg zegt over je fysieke mogelijkheden als je die discipline zo domineert."

Van der Poel maakt zondag zijn debuut in de Amstel Gold Race en wordt dankzij zijn sterke voorjaar gezien als een van de favorieten voor de winst. Hij won onder meer de Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen en eindigde in de Ronde van Vlaanderen als vierde.

"Van der Poel komt in perfecte omstandigheden aan de start", verwacht Alaphilippe. "Hij heeft vertrouwen, rijdt voor zijn publiek en het is een koers die hem ligt. Van der Poel is zeker in staat om te winnen, maar ook de Astana-ploeg rijdt sinds het begin van het seizoen sterk."

De Amstel Gold Race wordt voorlopig de laatste wegwedstrijd voor Van der Poel. De Brabander wil het wielrennen op de weg ook de komende seizoenen blijven combineren met veldrijden en mountainbiken.

Philippe Gilbert won afgelopen zondag voor het eerst Parijs-Roubaix. (Foto: ANP)

'De impact van Parijs-Roubaix was heel groot'

Gilbert schreef afgelopen zondag voor de eerste keer Parijs-Roubaix op zijn naam. De Belg won daarmee zijn vierde wielermonument, nadat hij eerder zegevierde in de Ronde van Lombardije (2009 en 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011) en de Ronde van Vlaanderen (2017).

"De impact van Parijs-Roubaix was heel groot", geeft de 36-jarige Gilbert toe. "Het was een snelle koers, maar ik ben goed hersteld en heb goed kunnen trainen. Hopelijk ben ik zondag goed."

Gilbert was tevens vier keer de sterkste in de Amstel Gold Race. In 2010, 2011, 2014 en 2017 ging hij met de zege aan de haal. Ondanks dat er door kenners vanwege zijn leeftijd wordt getwijfeld aan zijn explosiviteit, verwacht hij ook zondag mee te doen om de winst.

"Specialisten kunnen altijd commentaar geven, maar ik geloof in mijn kansen", stelt hij. "Ik weet zelf wat ik kan en niet kan. Zowel in de Vlaamse als de Ardense koersen kan ik op het hoogste niveau mee."

Julian Alaphilippe werd woensdag in de Brabantse Pijl geklopt door Mathieu van der Poel. (Foto: VI Images)

Quick-Step moet tactiek nog bepalen

Alaphilippe kent net als Van der Poel een zeer succesvol seizoen. De Fransman boekte acht zeges, waaronder in Milaan-San Remo en Strade Bianche. Vorige week moest hij door een valpartij wel opgeven in de Ronde van Baskenland, maar woensdag werd hij in de Brabantse Pijl alweer tweede achter Van der Poel.

"Het gaat goed", laat de 26-jarige Alaphilippe weten. "Die val was geen perfecte voorbereiding, maar ik heb er geen last meer van en in de Brabantse Pijl ben ik gerustgesteld. Ik hoop dat het zondag nog beter zal gaan."

Quick-Step heeft met Gilbert en Alaphilippe dus twee favorieten voor de overwinning, maar de Belgische ploeg weet nog niet precies op welke manier ze de koers zal gaan rijden.

"De tactiek voor de Amstel is nog niet bepaald, maar eigenlijk is het simpel. We willen met de meeste renners vooraan vertegenwoordigd zijn en daarna bepalen de benen wie nummer één is."