De Belgische wielerlegende Patrick Sercu is vrijdag op 74-jarige leeftijd overleden. De Vlaming gold in de jaren zestig en zeventig als een van de beste renners op zowel de baan als de weg.

"Hij zou in juni 75 jaar worden. Zijn gezondheid was al enkele jaren onstabiel en de laatste weken ging het steeds slechter", liet zijn zoon Christophe Sercu weten in een korte mededeling.

Op de baan werd Patrick Sercu eenmaal olympisch kampioen en drie keer wereldkampioen. Hij veroverde in 1964 het goud op de kilometer met vliegende start bij de Olympische Spelen in Tokio en pakte in 1963, 1967 en 1969 de wereldtitel op de sprint.

Ook was de West-Vlaming zeer succesvol als zesdaagserenner. Van 1965 tot en met 1983 won hij een recordaantal van 88 zesdaagses. Daarbij zegevierde hij vijftien keer aan de zijde van Eddy Merckx en veertien keer samen met Peter Post.

Patrick Sercu tijdens zijn gouden olympische race in Tokio. (Foto: ANP)

Sercu won zes etappes in Tour de France

In de jaren zeventig boekte Sercu ook meer dan vijftig zeges op de weg. Zowel in 1974 als in 1977 schreef hij drie etappes in de Tour de France op zijn naam. In 1974 legde hij ook beslag op de groene trui. Ook won de sprinter dertien ritten in de Giro d'Italia.

Na zijn actieve carrière hield Sercu zich voornamelijk bezig met het organiseren van zesdaagses. Tot op hoge leeftijd was hij directeur van de Zesdaagse van Gent.