Mathieu van der Poel snapt dat hij zondag bij zijn debuut in de Amstel Gold Race direct naar voren wordt geschoven als een van de favorieten. De 24-jarige wielrenner vindt het echter te ver gaan om zichzelf als de topfavoriet te bestempelen.

De Nederlands kampioen op de weg en in het veld maakte dit voorjaar al veel indruk met winst in Dwars door Vlaanderen en een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Woensdag won hij met de Brabantse Pijl bovendien de eerste heuvelklassieker van het seizoen.

Van der Poel kijkt er dan ook niet raar van op dat bij de enige voorjaarsklassieker op Nederlandse bodem alle ogen op hem gericht zullen zijn. "Topfavoriet zou ik mijzelf niet noemen, maar dat ik een favoriet ben, daar kan ik me wel in vinden", zegt hij donderdag bij een persmoment van zijn ploeg Corendon-Circus tegen onder meer Sporza.

"Er zijn renners in het peloton die al meer bewezen hebben. En ze gaan me niet meer zomaar laten rijden. Het zal dus een lastige wedstrijd worden."

Van der Poel verslaat Alaphilippe, Wellens en Matthews in de Brabantse Pijl. (Foto: VI Images)

'Alaphilippe heeft veel indruk gemaakt'

Van der Poel, die begin februari voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden werd, laat zich dit seizoen voor het eerst zien in het klassieke voorjaar op de weg. Met zijn goede prestaties heeft hij niet alleen de meeste wielerliefhebbers, maar ook zichzelf verbaasd.

"Ik had gehoopt in alle klassiekers goed met de rest mee te kunnen, maar om telkens zo'n goede uitslag te rijden, is boven mijn verwachtingen. Maar dat mijn voorjaar geslaagd is, wil niet zeggen dat ik laks omga met de Amstel Gold Race. Dit is ook een van mijn hoofddoelen."

Van der Poel ziet de Fransman Julian Alaphilippe en de Belgen Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert als zijn grootste concurrenten in de Limburgse heuvels. "Vooral Alaphilippe heeft indruk gemaakt op mij. Ik vind hem momenteel de beste renner in het peloton. Het is leuk dat je het tegen zo'n renner op mag nemen."

Van der Poel laat grote ploegen wachten

Met zijn overwinningen op de weg heeft Van der Poel de aandacht van grote wielerploegen getrokken. Onder meer succesformatie Deceuninck-Quick-Step van manager Patrick Lefevere hengelt naar de diensten van de Nederlander.

"Patrick kent mijn vader goed", doelt hij op Adri van der Poel, in 1990 winnaar van de Amstel Gold Race. "Het is dus logisch dat er contact geweest is. Maar ik heb alle ploegen laten weten dat ze voorlopig moeten wachten. Ik sta nog tot 2023 onder contract bij Corendon."

De Amstel Gold Race is voorlopig de laatste wegwedstrijd voor Van der Poel. Ook de komende seizoenen wil hij het wielrennen op de weg blijven combineren met veldrijden en mountainbiken. In die laatste discipline hoopt hij op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio een gooi te kunnen doen naar een medaille.