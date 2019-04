Fabio Jakobsen heeft donderdag de derde etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De Nederlandse renner rekende in de massasprint af met Sam Bennett, die de eerste twee ritten had gewonnen.

De 22-jarige Jakobsen maakten na 122,6 kilometer tussen Çanakkale en Edremit het werk van zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step vakkundig af. De Ier Bennett werd tweede, de Brit Mark Cavendish eindigde als derde en de Australiër Caleb Ewan kwam als vierde over de streep.

De derde rit begon heuvelachtig, met op een kleine 50 kilometer van de finish de top van een col van de derde categorie. Het laatste deel van de etappe was echter zo goed als vlak.

Een kopgroep van zes werd op 10 kilometer van de finish teruggepakt, waarna een massasprint onvermijdelijk was.

"Zonder mijn ploegmaats was dit onmogelijk geweest, deze overwinning is voor hen. De sprint was licht heuvelop, daar houd ik van. Zelfs een Turkse vlag langs de kant van de weg kon me niet stoppen", zei Jakobsen, die mede vanwege de tegenwind in de finishstraat pas op zo'n 150 meter van de finish aanging en met een Turks vlaggetje uit het publiek aan zijn stuur over de streep kwam.

Algemeen klassement Ronde van Turkije 1. Sam Bennett (Ier) 11:04.08

2. Felix Grossschartner (Oos): +20 sec

3. Jhonatan Restrepo (Col): +22 sec

4. Jan Polanc (Slv): +26 sec

5. Gonzalo Serrano (Spa): +26 sec

86. Fabio Jakobsen (Ned): +3.53 min

Derde zege van 2019 voor Jakobsen

Jakobsen eindigde dinsdag in de eerste etappe van de WorldTour-koers nog als tweede achter Bennett. "Dit is gewoon balen", zei hij toen. "Mijn ploeggenoten deden een goede lead-out, maar ik ging net iets te vroeg aan. Of Bennett was sneller."

De Gelderlander boekte donderdag zijn derde zege van het seizoen. Hij begon zijn seizoen met ritwinst in de Ronde van de Algarve en was vorige week de beste in de Scheldeprijs.

Bennett blijft de leider in de Ronde van Turkije, die nog tot en met zondag duurt. De vierde etappe van vrijdag is relatief vlak, maar kent een lastig slot, want in de laatste 2,7 kilometer gaat het gemiddeld 4,3 procent omhoog.