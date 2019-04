Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic krijgt tijdens de 102e editie van de Giro d'Italia hulp van vijf Nederlanders, zo blijkt uit de woensdag bekendgemaakte formatie.

Naast Roglic wordt de Nederlandse ploeg gevormd door Robert Gesink, Antwan Tolhoek, Koen Bouwman, Tom Leezer, Jos van Emden, de Belg Laurens De Plus en de Duitser Paul Martens.

Jumbo-Visma maakte in december al bekend dat Roglic de kopman is tijdens de Giro en dat de Sloveen later dit jaar tijdens de Tour de France vooral voor ritzeges zal gaan.

Vorig seizoen eindigde Roglic als 'schaduwkopman' als vierde in de Tour, één plek boven kopman Steven Kruijswijk. De voormalige schansspringer won de negentiende etappe, nadat hij in 2017 bij zijn debuut in Frankrijk ook al een zware bergrit op zijn naam schreef.

Tijdritspecialist Roglic reed in 2016 al een keer de Ronde van Italië. Hij werd in zijn eerste grote ronde 58e in het eindklassement.

Giro kent sterk deelnemersveld

In de strijd om de eindzege in de Giro ondervindt Roglic flinke concurrentie. Onder anderen Tom Dumoulin (winnaar in 2017), Vincenzo Nibali (winnaar in 2013 en 2016), Vuelta-winnaar Simon Yates, Miguel Ángel López, Mikel Landa en Alejandro Valverde staan aan de start in Bologna.

De achtkoppige ploeg van Jumbo-Visma bereidt zich in de Sierra Nevada voor op de Giro. De 102e editie van de drieweekse Italiaanse rittenkoers is van 11 mei tot en met 2 juni.