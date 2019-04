Geraint Thomas heeft het gevoel dat hij "op koers" ligt om zijn titel in de Tour de France met succes te verdedigen. De Welshman merkt dat hij er wel minder druk op zijn schouder ligt om de Franse wielerronde opnieuw te winnen.

"Ik ben niet ver verwijderd van de vorm die ik vorig jaar had", stelt de 32-jarige Thomas woensdag in gesprek met de BBC. "Ik weet wat ik daarvoor moet doen."

De Team Sky-renner schreef de Tour vorig jaar voor het eerst in zijn carrière op zijn naam. Hij bleef in het eindklassement Tom Dumoulin (tweede) en viervoudig Tour-winnaar Chris Froome (derde) voor.

"Ik zou het geweldig vinden om opnieuw te winnen. Maar ik voel minder druk omdat ik al heb gewonnen wat ik wilde. Dat betekent niet dat ik minder gemotiveerd ben. Ik heb gewoon niet het gevoel dat ik nog iets moet bewijzen."

Geraint Thomas in actie tijdens de Ronde van Baskenland. (Foto: VI Images)

'Ik verbeter me telkens weer'

Thomas reed vorige week met de Ronde van Baskenland zijn eerste wedstrijd in bijna een maand tijd. Hij eindigde als veertigste in de Spaanse rittenkoers, maar desondanks maakt hij zich geen zorgen over zijn vorm.

"Ik had het gevoel dat ik het echt nodig had om weer in actie te komen", zegt hij. "Ik miste wat koersritme, maar ik verbeter me telkens weer. In Romandië was ik vorig jaar niet in topvorm, maar dat gaf me wel de impuls om me terug te knokken en me volledig op de Tour de richten."

Eerder dit jaar verscheen Thomas alleen aan de start van Tirreno-Adriatico en de Ronde van Valencia. In de Tirreno moest hij in de vierde rit opgeven wegens maagproblemen en in Valencia kwam hij niet verder dan de 44e plaats.

Chris Froome en Geraint Thomas tijdens de presentatie van het Tour-parcours. (Foto: Pro Shots)

Thomas ziet Froome en Bernal als concurrenten

Thomas ziet zijn ploeggenoten Froome en Egan Bernal als zijn grootste concurrenten voor de eindzege in de Tour. Bernal won dit jaar Parijs-Nice en hij eindigde als derde in de Ronde van Catalonië.

"Ik ben nog steeds vastberaden om opnieuw voor de winst te gaan. Als dat niet lukt, dan wint hopelijk Froome of Egan. Die strijd zal net als vorig jaar tijdens de wedstrijd worden uitgevochten", aldus Thomas, die ook rekening houdt met andere concurrenten.

"Ik heb het gevoel dat in elk interview alleen over Froome en mij wordt gesproken, maar er zijn nog een hoop andere sterke renners die op dit moment goed presteren."