Mathieu van der Poel wist woensdag bij het ingaan van de finale van de Brabantse Pijl dat hij zijn drie medevluchters kon kloppen in de sprint. De Nederlander maakte indruk met zijn vijfde seizoenszege.

Van der Poel bleef vooraan over met toprenners Julian Alaphilippe (die dit seizoen al acht keer won), Tim Wellens en Michael Matthews. Met overmacht sprintte de Corendon-Circus-renner naar de winst in de semiklassieker.

"Ik weet dat ik snel ben na een zware wedstrijd. Ik was hier zelfverzekerd en wist dat ik als eerste aan moest gaan", zei Van der Poel direct na zijn zege.

"Ik heb niets te vrezen in de sprint en zeker niet met zo'n aankomst. Ik wist dat Matthews de snelste was en Alaphilippe is ook niet de minste, maar ik voelde dat ik goed zat als het op een sprint aan zou komen."

Van der Poel volgde met zijn overwinning Michael Boogerd op, die in 2003 de laatste Nederlandse winnaar van de Brabantse Pijl was. Zijn vader Adrie van der Poel won in 1985.

Een tevreden Mathieu van der Poel op het podium na de Brabantse Pijl. (Foto: VI Images)

'Gold Race is weer heel andere koers'

Toch verliep de Brabantse Pijl niet helemaal naar wens voor de 24-jarige Van der Poel. De wereldkampioen veldrijden hoopte dat hij al eerder weg kon rijden uit het peloton, maar dat zat er niet in.

"Ik had gehoopt om al eerder met een groepje weg te rijden. Dat lukte niet echt, dus moest ik wachten tot de grote namen gingen", zei hij.

Door de zege in de Brabantse Pijl en zijn overwinning van begin deze maand in Dwars door Vlaanderen zijn zondag in de Amstel Gold Race veel ogen op Van der Poel gericht. De Nederlander zelf tempert echter de verwachtingen.

"Het is niet zo dat ik nu wel even de Amstel Gold Race win. Dat is weer een heel andere koers", aldus de Nederlands kampioen, die overigens niet helemaal fit is en met een lichte verkoudheid kampt.