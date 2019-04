Mathieu van der Poel heeft woensdag de 59e editie van de Brabantse Pijl gewonnen. De Nederlands kampioen was een klasse apart in de sprint van een kopgroep van vier renners.

De 24-jarige Van der Poel bleef Julian Alaphilippe (tweede), de winnaar van vorig jaar Tim Wellens (derde) en Michael Matthews (vierde) in de sprint ruim voor.

Maurits Lammertink was de enige andere Nederlander die in de top tien eindigde. De renner van Roompot-Charles kwam als tiende over de finish.

Voor Van der Poel is het al zijn vijfde overwinning van het seizoen. De geboren Belg won eerder dit seizoen Dwars door Vlaanderen, de GP van Denain en etappes in de Ronde van de Sarthe en de Ronde van Antalya.

Adrie en Mathieu van der Poel zijn nu de eerste vader en zoon die beiden de Brabantse Pijl hebben gewonnen. In 1985 ging Adrie van der Poel met de overwinning aan de haal in de Belgische semiklassieker.

Kopgroep van zeven krijgt bijna vijf minuten

Al vroeg in de wedstrijd vormde zich woensdag een kopgroep van zeven renners. De Belgen Dries De Bondt, Arjen Livyns, Edward Plankaert, Ludovic Robeet en Frederik Backaert gingen samen met de Italianen Francesco Manuel Bongiorno en Andrea Peron op avontuur.

Het septet kreeg de ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van vier minuten en veertig seconden op. Met nog zo'n 65 kilometer voor de boeg was het verschil nog iets meer dan een minuut en gingen Tosh Van der Sande en Mikkel Frølich Honoré in de achtervolging.

De Belg en de Deen naderden de vluchters tot op een halve minuut, maar hielden de benen stil toen Van der Poel zich even later bij hen voegde. Kort daarna haakten Bongiorno, Peron en Robeet af uit de kopgroep en op 32 kilometer van de finish werden ook de andere vluchters ingerekend.

Van der Poel blijft Alaphilippe, Wellens en Matthews ruim voor. (Foto: VI Images)

Van der Poel overtuigend de sterkste in sprint

Daryl Impey wilde het niet op een sprint laten aankomen en hij besloot bij de voorlaatste passage van de IJskelderlaan in de aanval te gaan. De Zuid-Afrikaan pakte een voorsprong van ruim twintig seconden en kreeg even later gezelschap van Wellens, Van der Poel, Alaphilippe en Matthews.

Na een versnelling van Wellens ging het voor Impey te hard in de kopgroep. De overige vier bleven wel uit de greep van het peloton en zij maakten in een sprint uit wie er met de winst vandoor ging.

In die sprint was Van der Poel overtuigend de sterkste. De renner van Corendon-Circus ging van kop af aan en hij bleef Alaphilippe ruim voor.