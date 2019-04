Victor Campenaerts heeft dinsdag in Aguascalientes het werelduurrecord van Bradley Wiggins verbeterd. De 27-jarige Belgische renner legde 55,089 kilometer af op de Mexicaanse hooglandbaan.

Campenaerts lag vanaf de start onder het schema van Wiggins, die op 7 juni 2015 in het Lee Valley VeloPark in Londen tot 54,526 kilometer kwam. Halverwege was de Vlaming een rondje (zo'n zestien seconden) sneller dan de Brit en die marge hield hij vast.

"Ik ben heel erg blij", zei Campenaerts in een eerste reactie bij Sporza. "Ik sta nu op een lijst met de beste wielrenners aller tijden. En ik heb de magische grens van 55 kilometer per uur doorbroken. Ik voelde halverwege dat mijn starttempo iets te optimistisch was. Ik heb toen een beetje gas teruggenomen en ben tot het einde op karakter blijven doorgaan."

In de afgelopen jaren beten tien renners zich stuk op het record van Wiggins. De negentienjarige Deen Mikkel Bjerg kwam vorig jaar oktober in Odense bij zijn tweede poging met 53,730 kilometer het dichtst in de buurt van de Tour de France-winnaar van 2012.

Dion Beukeboom deed vorig jaar augustus een aanval op de prestatie van Wiggins. De 29-jarige Nederlander legde 52,757 kilometer af in Aguascalientes. Thomas Dekker kwam in februari 2015 in dezelfde velodroom tot 52,221 kilometer.

Het Velódromo Bicentenario is ideaal voor een werelduurrecordpoging, doordat de Mexicaanse wielerbaan op een hoogte van 1.887 meter ligt. Daardoor is er minder luchtweerstand.

Kevin De Weert geeft tussentijden door aan Victor Campenaerts. (Foto: VI Images)

Campenaerts reisde al op 27 maart af naar Mexico

Campenaerts rijdt op de weg bij de Belgische ploeg Lotto Soudal. Hij is de regerend Europees en Belgisch kampioen tijdrijden. Vorige maand won hij bij zijn enige wegkoers van dit jaar de tijdrit in Tirreno-Adriatico.

De voormalig renner van Lotto-Jumbo heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op zijn werelduurrecordpoging, die hij in september vorig jaar voor het eerst aankondigde.

Aan het begin van dit jaar was Campenaerts twee maanden op hoogtestage in Namibië. Na de Tirreno reisde de Belg op 27 maart naar Mexico voor de laatste weken van voorbereiden.

"De laatste maand is absoluut een hoogtepunt in mijn carrière", zei Campenaerts dinsdag. "En ik vrees dat het misschien wel het hoogtepunt gaat blijven. Een maand lang in Mexico, en iedereen die ik tegenkwam, was hier voor mij. Dit is fantastisch."