Tom Dumoulin kijkt van een afstandje met veel plezier naar de knappe prestatie van Mathieu van der Poel, die woensdag met de Brabantse Pijl de voorlaatste wegkoers van zijn eerste voorjaarscampagne rijdt.

"Ik geniet van wat Mathieu doet. Ik ben heel erg onder de indruk", zegt de 28-jarige Dumoulin over de vier jaar jongere Van der Poel.

De regerend wereldkampioen veldrijden heeft de afgelopen weken bewezen dat hij ook in het klassiekerwerk op de weg bij de wereldtop behoort.

Van der Poel won de Franse eendagskoers GP Denain en de Belgische WorldTour-semiklassieker Dwars door Vlaanderen. Bovendien werd hij vierde in Gent-Wevelgem en vierde in de Ronde van Vlaanderen, zijn eerste optreden in een van de vijf wielermonumenten.

De Nederlands kampioen op de weg, in het veld én op de mountainbike begon zijn wegseizoen eind februari, minder dan een week nadat hij een volledig veldritseizoen afsloot met zijn 32e crosszege.

"Ik had het er toevallig laatst met Thanee (de vrouw van Dumoulin, red.) over. 'Jullie wegwielrenners doen echt wat verkeerd', zei ze", stelt Dumoulin met een glimlach. "Omdat een veldrijder zomaar, zonder serieuze voorbereiding, op deze manier mee kan rijden."

Mathieu van der Poel maakte indruk in de Ronde van Vlaanderen. (Foto: Pro Shots)

'Oude wielerwetten blijken bullshit'

De meeste wegrenners bereiden zich vanaf oktober met (lange) trainingen en wegkoersen voor op de voorjaarsklassiekers. Van der Poel was in die periode bezig met veldritten, die maar iets meer dan een uur duren en daardoor vooral veel explosiviteit vergen.

"Wij wegrenners gaan vanaf half oktober opbouwen naar het nieuwe seizoen, voornamelijk met heel veel duurtrainingen", aldus Dumoulin. "En we denken dat we Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico moeten rijden om goed te zijn in de klassiekers. Mathieu, en ook Wout van Aert, laten zien dat al die oude wielerwetten totale bullshit zijn, dat het volledig anders kan."

De Giro-winnaar van 2017, die momenteel op hoogtestage is op Tenerife in voorbereiding op de komende Ronde van Italië, bedoelt daarmee vooral dat veldrijders in de winter veel minder aan hun duurvermogen kunnen werken.

"Ze hebben een heel andere winter dan wij, doen veel meer kort werk, en toch kan Mathieu zeven uur lang mee in de Ronde van Vlaanderen. Natuurlijk doet hij wel wat duurtrainingen, maar zijn basis is veel kleiner dan die van een wegrenner."

"Ik vind het superinteressant om te zien dat Mathieu dit voorjaar spot met de wielerwetten. Als hij nu een grote ronde rijdt, zal hij bergop op een gegeven moment nog wel echt tekortkomen. Maar voor klassiekers hoef je dus helemaal niet zo taai te zijn als ik ben."

Van der Poel rijdt nog Brabantse Pijl en Gold Race

Dumoulin zal dit voorjaar geen koersen rijden met Van der Poel. Dumoulin start voor de Giro alleen nog in Luik-Bastenaken-Luik, terwijl Van der Poel na de Brabantse Pijl van woensdag en de Amstel Gold Race van zondag zijn focus gaat verleggen naar het mountainbiken.

Van der Poel zei begint maart dat de Brabantse Pijl hem misschien wel het beste zou moeten liggen van alle koersen die hij dit voorjaar rijdt.

De Belgische semiklassieker start om 12.30 uur op de Grote Markt in Leuven en voert over 31 hellingen en 196,2 kilometer. De finish in Overijse wordt verwacht rond 17.30 uur. Vorig jaar won de Belg Tim Wellens.