Sam Oomen start in mei in de Giro d'Italia als belangrijke helper van Tom Dumoulin. De klimmer is bij Team Sunweb de vervanger van de geblesseerde Wilco Kelderman.

De 23-jarige Oomen voegt zich bij het trainingskamp op Tenerife, waar Dumoulin, Jan Bakelants, Jai Hindley en Robert Power zich voorbereiden op de Giro. De Brabander slaat daardoor de Ardennen-klassiekers over.

Aanvankelijk zou de 28-jarige Kelderman als belangrijkste knecht van Dumoulin (28) starten in de Giro, maar hij liep eind maart bij een valpartij in de Ronde van Catalonië een gebroken sleutelbeen en nekwervel op.

Oomen zou dit jaar voor het eerst de Tour de France rijden, maar zijn seizoensplanning wordt door de blessure van Kelderman omgegooid. "Het is jammer voor Wilco dat hij niet in de Giro kan rijden", zegt Oomen op de website van Team Sunweb. "Het zal moeilijk worden om hem te vervangen."

Oomen vorig jaar negende in eindklassement Giro

Vorig jaar debuteerde Oomen in de Giro met een knappe negende plek in het eindklassement. Dumoulin werd tweede achter winnaar Chris Froome. In 2017 was de Limburger de eerste Nederlandse winnaar van de Giro.

Dumoulin heeft de Giro dit jaar tot zijn hoofddoel verklaard. "Tom is onze absolute kopman en verdient de best mogelijke steun", aldus Oomen.

"Het zal voor mij een heel andere Giro worden dan vorig jaar, omdat de voorbereiding geheel anders is. Maar de Giro is een prachtige koers en we gaan er samen iets moois van maken."

Ploegleiding geeft Oomen tijd om in Giro 'te groeien'

Ploegleider Marc Reef beaamt dat de voorbereiding van Oomen niet optimaal is voor de drieweekse koers. "Hij krijgt de tijd om in de Giro te groeien en we hebben er vertrouwen in dat hij in de tweede en derde week van grote waarde kan zijn."

Dumoulin stelde eerder deze week dat Oomen zijn voorkeur genoot als vervanger van Kelderman. De kopman van Sunweb zei wel dat Oomen de "intrinsieke motivatie" moet hebben om hem te willen helpen in de Giro.

"De Giro is ons belangrijkste doel dit jaar", zegt Reef. "Met Sam hebben we de sterkst mogelijke ploeg in Italië."

Martijn Tusveld moet door een gebroken kaak ook verstek laten gaan voor de Giro. Sunweb heeft nog niet besloten wie zijn vervanger wordt.

De Giro start op 11 mei met een proloog in Bologna. De laatste etappe in Verona op 2 juni is eveneens een tijdrit.