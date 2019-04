Victor Campenaerts voelt zich helemaal klaar om dinsdagavond het werelduurrecord aan te vallen. De Belg hoopt in het Mexicaanse Aguascalientes de 54,526 kilometer van Bradley Wiggins uit de boeken te rijden.

"Het moment van de waarheid nadert. Mijn lichaam is er helemaal klaar voor", zegt Campenaerts op de site van zijn ploeg Lotto Soudal. "Mentaal ben ik redelijk tot zeer ontspannen door de perfecte voorbereiding."

De 27-jarige Europees en Belgisch kampioen tijdrijden moet op de wielerbaan die op zo'n 2 kilometer boven zeeniveau ligt minimaal 219 rondes van 250 meter afleggen om Wiggins te verbeteren. Hij mag 16,45 seconden over een ronde doen, oftewel 1.07 minuut per kilometer.

De Brit Wiggins zette het record in 2015 neer in Londen. Sindsdien beten de Zwitsers Micah Gross en Marc Dubois, de Amerikaan Tom Zirbel, de Denen Martin Toft Madsen (tot driemaal toe) en Mikkel Bjerg (twee keer), de Pool Wojciech Ziolkowski en de Nederlander Dion Beukeboom zich stuk op de afstand van de oud-Tour-winnaar. Bjerg kwam bij zijn laatste poging met 53.730 meter nog het dichtst in de buurt van Wiggins.

'Lichaam perfect aangepast aan bioritme'

De 27-jarige Campenaerts reed in 2019 slechts één koers op de weg, de Tirreno-Adriatico in maart. Sindsdien focust hij zich volledig op zijn aanval op het werelduurrecord.

"Mijn planning in de laatste dagen was minutieus. Ondertussen is mijn lichaam perfect aangepast aan het speciale bioritme: opstaan om 5.00 uur en gaan slapen om 20.00 uur is momenteel een makkie. De laatste dagen voor de recordpoging zijn niet zo moeilijk in te vullen", vertelt de Belg.

"Ik kon drie weken terug al voorspellen hoe die zouden verlopen. Net dát geeft me rust en vertrouwen. De zware trainingen zijn voorbij; het komt erop aan om de spieren nog even te prikkelen."

Campenaerts begint om 18.00 uur Nederlandse tijd aan zijn poging.