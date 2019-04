Trek-Segafredo-renner Jarlinson Pantano heeft eerder dit jaar bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om positief getest op epo. De dertigjarige Colombiaan is per direct geschorst door de Amerikaanse WorldTour-ploeg.

"Met diepe teleurstelling hebben we vernomen dat bij Pantano een afwijkend resultaat is aangetroffen bij een out-of-competitioncontrole", schrijft Trek maandag in een verklaring. "Hij is per direct geschorst. We hanteren de hoogste ethische eisen en zullen daarnaar handelen als meer details beschikbaar zijn."

De bewuste dopingtest werd eind februari uitgevoerd, enkele dagen na de Tour du Haut-Var waar Pantano aan meedeed. Hij eindigde de Franse rittenkoers op de twintigste plek in het algemeen klassement.

Pantano reed dit jaar ook onder meer de Tour Down Under, de Herald Sun Tour en Parijs-Nice en zou de komende maanden meedoen aan de Giro d'Italia én de Tour de France. De klimmer heeft dit seizoen nog geen dagzege op zijn naam staan.

Pantano won in 2016 etappe in Tour de France

Pantano rijdt sinds 2017 voor Trek en deed in zijn loopbaan meerdere keren mee aan een grote ronde. De ploeggenoot van onder anderen Bauke Mollema en Koen de Kort eindigde vorig jaar als 54e in de Giro d'Italia.

In 2016 bereikte Pantano een van zijn hoogtepunten in zijn carrière door in dienst van IAM Cycling een bergetappe in de Tour de France op zijn naam te schrijven. In dat jaar en ook in 2015 eindigde hij de Ronde van Frankrijk op de negentiende plek in het algemeen klassement.

Het contract van Pantano bij Trek-Segafredo loopt nog door tot en met 2020.