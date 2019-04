De Giro d'Italia start volgend jaar voor het eerst in Oost-Europa. De Hongaarse hoofdstad Boedapest zal de gastheer zijn van het 'Grande Partenza'.

RCS Sport, de organisator van de Ronde van Italië, maakte dat maandag samen met de burgemeester van Boedapest bekend op een persconferentie in het Italiaanse culturele instituut in de hoofdstad van Hongarije.

In totaal zullen er drie etappes worden georganiseerd in Hongarije. Details hierover maakt de Giro-organisatie ergens in de komende maanden bekend.

Het is de veertiende keer dat de Giro d'Italia buiten Italië van start gaat. De eerste keer was in 1965 in San Marino.

Drie keer vertrok de Ronde van Italië vanuit Nederland; in 2002 in Groningen, in 2010 in Amsterdam en in 2016 in Apeldoorn. Vorig jaar ging de Giro voor het eerst buiten Europa van start, in Jeruzalem.

Dit jaar vertrekt de Ronde van Italië op 11 mei vanuit Bologna. In 2021 is de start op Sicilië.