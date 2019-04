Tiesj Benoot moest zondag opgeven in Parijs-Roubaix na een harde botsing met een ploegleiderswagen van Jumbo-Visma. De Belg heeft een gebroken sleutelbeen en veel blauwe plekken, maar weet ook dat het een stuk ernstige had kunnen aflopen.

"Ik besef dat ik aan veel erger ben ontsnapt. Voor hetzelfde geld breek ik mijn nek", aldus de 25-jarige Benoot tegen Het Nieuwsblad.

De kopman van Lotto Soudal kende door een lekke band en een val al geen gelukkige editie van Parijs-Roubaix toen hij in de achtervolging op het peloton vol op de achterkant van de auto van Jumbo-Visma knalde.

"Op een gegeven moment zat de auto van Jumbo-Visma voor mij en plots gooit hij alles dicht. Ik kon niet meer reageren en ben vol tegen de kofferbak gevlogen. De achteruit verbrijzelde volledig", zei Benoot.

"Een motorrijder achter mij kwam ook nog ten val omdat hij voor mij probeerde uit te wijken en viel vervolgens tegen mij. Toen ik op de grond lag, had ik meteen overal enorm veel pijn."

De schade bij de ploegleiderswagen van Jumbo-Visma. (Foto: VI Images)

'Ploegleider doet het niet expres'

Benoot moest met de ambulance naar het ziekenhuis van Valenciennes vervoerd worden. Daar bleek dat hij een breuk in zijn rechtersleutelbeen heeft. Maandag moet verder onderzoek uitwijzen of er ook sprake is van een spierscheurtje rond het bekken of in het bovenbeen. Het voorjaar van de winnaar van Strade Bianche van vorig jaar is sowieso voorbij.

De Vlaming wil niemand de schuld geven van de botsing. "Ik neem niemand iets kwalijk. Die ploegleider doet dat niet expres. Het is de stress van Roubaix."

Lotto Soudal-ploegleider Herman Frison sloot zich aan bij die woorden. "Nico Verhoeven (ploegleider bij Jumbo-Visma, red.) is meteen gestopt om zich te verontschuldigen en te vragen hoe het was met Tiesj."

"Zoiets doe je niet expres en wens je je ergste vijand niet toe. Het is een spijtig ongeval. In Parijs-Roubaix is het zo hectisch, je moet constant links en rechts kijken. Nico kon geen kant op met zijn wagen en in een fractie van een seconde remde hij."

De Belg Philippe Gilbert won de 117e editie van Parijs-Roubaix. Jens Keukeleire was op de 29e plek de beste renner van Lotto Soudal.