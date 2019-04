Philippe Gilbert barstte zondag vrijwel direct na de finish van Parijs-Roubaix in tranen uit. De 36-jarige renner was dolgelukkig met zijn eerste zege in de 'Hel van het Noorden'.

"Dit was echt een doel voor mij", zei Gilbert tegen Sporza. "Ik heb heel hard gewerkt om goed te zijn in deze periode."

De Waal hoopte vorige week ook al op een goed resultaat in de Ronde van Vlaanderen, maar hij werd in de nacht voor dat monument ziek en finishte niet. "Ik ben nog wel gestart, maar was volledig leeg. Dat deed me heel veel pijn."

"Ik ben vervolgens teruggaan naar mijn woonplaats Monaco en heb daar veel getraind in de bergen. Dat heeft me goed gedaan. Ik had het echt nodig om zwaar te trainen. De conditie kwam meteen terug en het vertrouwen ook. Als je die twee dingen hebt, kun je heel veel. Dit voelt ook als een revanche."

'Ik heb de koers naar mijn hand gezet'

Gilbert viel in de 117e editie van Parijs-Roubaix al aan op 65 kilometer van de finish. Hij was zo de initiator van een kopgroep van zes. In de absolute finale bleef de wereldkampioen van 2012 over met de Duitser Nils Politt, die hij simpel klopte in een sprintje op de wielerbaan van Roubaix.

"Ik was echt goed", aldus Gilbert. "Ik heb de wedstrijd naar mijn hand kunnen zetten met een vroege aanval. Zo'n lange ontsnapping is toch mijn favoriete manier van koersen. Op die manier krijg je een situatie waarin het man tegen man is en dan maak ik de meeste kans."

De routinier droeg zijn zege op aan zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step. Hij was voor zijn overstap in 2017 naar het team van Patrick Lefevere vooral een specialist in de heuvelklassiekers, maar mag nu met recht een 'kasseienvreter' genoemd worden. Twee jaar geleden won hij al voor het eerst de Ronde van Vlaanderen.

"Ik ben naar dit team gekomen om dit soort koersen te winnen", zei Gilbert. "Ik ben zo blij dat ik die overstap gemaakt heb."

Gilbert heeft nu vier van de vijf wielermonumenten op zijn erelijst staan (de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije). Alleen Milaan-San Remo ontbreekt nog.