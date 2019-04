Philippe Gilbert heeft zondag voor het eerst in zijn carrière Parijs-Roubaix op zijn naam geschreven. De 36-jarige Belg rekende op de velodroom van Roubaix in een sprint af met zijn elf jaar jongere medevluchter Nils Politt.

Belgisch kampioen Yves Lampaert, ploegmaat van Gilbert, eindigde op een handvol seconden als derde. Sep Vanmarcke eindigde als vierde en titelverdediger Peter Sagan werd vijfde. Mike Teunissen was op de zevende plek de beste Nederlander, Sebastian Langeveld werd tiende.

Gilbert, die vorige week mede door ziekte niet finishte in de Ronde van Vlaanderen, heeft nu als negende renner ooit vier van de vijf wielermonumenten gewonnen. De kopman van Deceuninck-Quick-Step was twee keer de beste in de Ronde van Lombardije (2009 en 2010) en pakte één keer de zege in Luik-Bastenaken-Luik (2011) en de Ronde van Vlaanderen (2017).

De wereldkampioen van 2012, die ook vier keer de Amstel Gold Race won, mist nu alleen nog een zege in Milaan-San Remo op zijn erelijst. Hij heeft een derde plek in 2008 en 2011 als beste resultaat staan in de Italiaanse klassieker.

Verrassing Politt bevestigde in Parijs-Roubaix zijn zeer sterke voorjaar. De Duitse renner van Katusha-Alpecin werd vorige week vijfde in de Ronde van Vlaanderen en twee weken geleden zesde in de E3 BinckBank Classic.

Lange tijd geen kopgroep

De 117e editie van Parijs-Roubaix kende een bijzondere start. In de eerste 90 kilometer regende het aanvallen in het koude en droge Noord-Frankrijk, maar mede door de tegenwind kwam niemand weg.

Bij het opdraaien van de eerste van 29 kasseistroken lukte het 23 renners - met de Nederlander Cees Bol - om een gaatje te slaan met het peloton, maar 35 kilometer later was er alweer een samensmelting.

De kasseien (54,5 kilometer in totaal), de stress en het hoge tempo leidden zoals meestal in de 'Hel van het Noorden' tot een flink aantal valpartijen en veel lekke banden.

Het meeste nieuws kwam dan ook van achteraan in de koers, waar renners als Alexander Kristoff, Danny van Poppel, Iljo Keisse en Tiesj Benoot (die botste met een ploegleiderswagen van Jumbo-Visma) wegvielen.

De passage door het Bos van Wallers. (Foto: ANP)

Van Aert knokt zich knap terug na pech

In het Bos van Wallers, de beruchte kasseistrook op 95 kilometer van de streep, kreeg Wout van Aert materiaalpech. De kopman van Jumbo-Visma ging op de fiets van ploegmaat Pascal Eenkhoorn in de achtervolging en reed een gat van 45 seconden dicht, maar na een fietswissel gleed de Belg op een asfaltweg onderuit in een bocht.

Van Aert kon daardoor opnieuw beginnen, maar hij wist zich wederom terug te knokken. Met nog ruim 70 kilometer te gaan, zat de drievoudig wereldkampioen veldrijden weer in het peloton.

Wesley Kreder reed op dat moment in zijn eentje vooraan. De Nederlander kreeg op de zestiende kasseistrook gezelschap van Gilbert, Politt en Rüdiger Selig. Het tempo van dat trio was te hoog voor Kreder, die moest lossen.

Van Aert bleek erg sterk, want hij ging op 55 kilometer van de finish samen met onder anderen Sagan in de tegenaanval. Het leverde in de finale een sterke kopgroep van zes op (Van Aert, Sagan, Lampaert, Gilbert, Vanmarcke en Politt), met een minuut voorsprong.

Wout van Aert. (Foto: ANP)

Aanval Gilbert is te veel voor Van Aert

Op 22 kilometer van de finish zorgde een aanval van Gilbert dan toch voor het einde van de ambities van Van Aert, die al zijn inspanningen moest bekopen. De andere vier koplopers wisten wel weer aan te sluiten, waarna Gilbert op het Carrefour de l'Arbre, de laatste kasseistrook van de zwaarste categorie, opnieuw versnelde.

De Waal kwam wederom niet weg, wat het sein was voor Politt om aan te vallen. Gilbert kwam met pijn en moeite in het wiel van de lange Duitser, maar Sagan, Lampaert en Vanmarcke - die op de fiets van ploegmaat Langeveld reed - moesten passen.

Gilbert en Politt reden daardoor met z'n tweeën naar de beroemde wielerbaan van Roubaix, waar Gilbert zonder problemen het sprintje won.

Een van de vele fraaie plaatjes van Parijs-Roubaix. (Foto: ANP)