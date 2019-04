Met 22 Nederlanders is om 11.00 uur Parijs-Roubaix begonnen. Het peloton moet 257 kilometer en 29 kasseistroken trotseren op weg naar de finish in het velodroom in Roubaix. In dit liveblog is de koers live te volgen.

Parijs-Roubaix · Nog 10 km - De achtervolging loopt vast doordat Vanmarcke van fiets moet wisselen en Lampaert zijn kopman beschermt. Sagan moet het gat alleen dichtrijden. Parijs-Roubaix · Nog 12 km - Sagan, Vanmarcke en Lampaert moeten samen de achtervolging op Politt en Gilbert starten. Parijs-Roubaix · Nog 14 km - Nils Politt maakt van Gilbert en Sagan gebruik door zelf aan te vallen. De Duitser maakt het verschil in de finale! Parijs-Roubaix · Nog 15 km - Sagan is de enige die een nieuwe demarrage van Gilbert kan volgen. De twee ex-wereldkampioenen gaan er samen vandoor. Parijs-Roubaix · Van de vijf die om de overwinning gaan strijden, heeft alleen Peter Sagan Parijs-Roubaix eerder gewonnen. De Slowaak deed dat uiteraard vorig jaar. Dit zijn de beste resultaten van zijn vier concurrenten:



Sep Vanmarcke🇧🇪 (2e in 2013)

Nils Politt🇩🇪 (7e in 2018)

Yves Lampaert🇧🇪 (7e in 2015)

Philippe Gilbert🇧🇪 (15e in 2018) Parijs-Roubaix · Nog 16 km - Vanuit het peloton probeert Van Avermaet nog aansluiting te vinden bij de groep van Sagan en Gilbert. Parijs-Roubaix · Nog 18 km - Lampaert en Vanmarcke komen terug bij Sagan en Gilbert, Van Aert lijkt kansloos. Parijs-Roubaix · Nog 20 km - Van Aert moet de andere achtervolgers laten lopen in de finale. Lampaert en Vanmarcke jagen op Sagan, Gilbert en Politt. Parijs-Roubaix · Nog 22 km - Philippe Gilbert geeft er een klap op! Sagan en Politt kunnen volgen terwijl Van Aert, Lampaert en Vanmarcke achterblijven. Parijs-Roubaix · Nog 23 km - Opnieuw is 'The Wolfpack' oppermachtig in de finale. Ze controleren de koers in het peloton en hebben als enige ploeg twee renners in de kopgroep van zes. Parijs-Roubaix · Nog 26 km - Wout van Aert verricht veel kopwerk op de kasseien. De Belg ziet er ondanks zijn valpartij fit uit. De voorsprong is ongeveer vijftig seconden. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 35 km - Het gat tussen de zes koplopers en het peloton is stabiel. Sagan, Lampaert, Gilbert, Van Aert, Vanmarcke en Politt koesteren een voorsprong van een minuut. Parijs-Roubaix · Nog 40 km - In de tweede groep reageren de ploegmaten van de koplopers op alle counteraanvallen van Greg van Avermaet. Het gat is ongeveer een minuut. Parijs-Roubaix · Nog 48 km - Sagan, Gilbert, Van Aert, Lampaert, Politt en Vanmarcke zijn de namen uit de kopgroep. Van Avermaet zit geïsoleerd in de tweede groep met een achterstand van ongeveer een halve minuut. Parijs-Roubaix · Nog 50 km - Over drie kilometer krijgen de renners de befaamde kasseistrook 'Mons-en-Pévèle' voor de kiezen. In de achtervolgende groep op Gilbert zitten onder andere Sagan en Van Aert. Parijs-Roubaix · Nog 53 km - De koers is los! Op sector twaalf opent Sagan de achtervolging op de groep met onder andere Gilbert. Parijs-Roubaix · Nog 60 km - Nils Politt, Philippe Gilbert en Rüdiger Selig hebben een aanval opgezet en koesteren een nipte voorsprong van ongeveer een halve minuut op het uitgedunde peloton. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 71 km - Wout van Aert levert een huzarenstuk door na materiaalpech en een valpartij terug te komen bij het flink uitgedunde peloton. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 78 km - Ook Lars Boom heeft materiaalpech en moet lossen uit de voorste groep. Van Aert zoekt nog steeds aansluiting bij het peloton. Parijs-Roubaix · Nog 81 km - Na materiaalpech en een valpartij moet Van Aert nu ook zijn veldritkunsten vertonen! Verschillende volgauto's staan stil op een kasseistrook en Van Aert moet door de berm zijn weg zien te vinden, maar dat gaat hem goed af. Parijs-Roubaix · Nog 85 km - Van Aert heeft van fiets gewisseld maar komt daarna ten val! De Belg heeft ontzettend veel pech in deze fase van de koers. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 89 km - Wout van Aert is door materiaalproblemen op achterstand van het peloton gekomen. Stijn Vandenbergh is inmiddels weer ingerekend. Parijs-Roubaix · Nog 93 km - Stijn Vandenbergh an AG2R neemt een paar fietslengten voorsprong op de voorste groep. De Belg gaat in zijn eentje verder! Parijs-Roubaix · Nog 94 km - Olympisch kampioen Greg van Avermaet trekt vol door op het bos van Wallers. Wout Van Aert en Peter Sagan hebben het lastig op de negentiende kasseistrook. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 98 km - De Nederlander Lars Boom zit voorin. De renner van Roompot-Charles won in 2014 een Tour-etappe in dit gebied. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 102 km - 'Secteur Pavé 20' is een zware kasseistrook die in het routeboek met vier sterren is gecategoriseerd. De wind op kop maakt het nog lastiger voor de renners. Parijs-Roubaix · Nog 104 km - Gougeard, Burghardt, Van Avermaet, Theuns, Langeveld, Stybar, Lampaert, Turgis, Van Aert, Rowe, Van Baarle, Mohoric en Boom zitten in de voorste groep als de renners het bos van Wallers naderen. Parijs-Roubaix · Nog 107 km - Iljo Keisse van Deceuninck-Quickstep komt hard ten val op een vluchtheuvel! De renner gaat waarschijnlijk niet verder. Parijs-Roubaix · Nog 110 km - Het peloton is verdeeld in twee groepen. Sagan en Naesen rijden met een achterstand van ongeveer een halve minuut in de tweede groep. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 112 km - De renners naderen het bos van Wallers. Op deze beroemde kasseistrook werd de wedstrijd de laatste jaren vaak beslist. Parijs-Roubaix · Het is al vijftien jaar geleden dat het regende in Parijs-Roubaix. Ook in de 117e editie is het dus stof happen voor de renners. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 120 km - Alexis Gougeard van AG2R verricht veel kopwerk en zorgt voor scheuren in het peloton. Parijs-Roubaix · Nog 123 km - Vlak voor de 23e kasseistrook zijn er twee lichte valpartijen die het peloton in twee groepen breken. Parijs-Roubaix · Nog 127 km - Het uitgedunde peloton haalt de koplopers terug. De groep is bij elkaar en de wedstrijd ligt weer open. Parijs-Roubaix · Nog 129 km - Taco van der Hoorn van Jumbo-Visma maakt een stuurfout en belandt in de berm. Parijs-Roubaix · Nog 131 km - Wout van Aert had problemen met zijn derailleur en moest daarom wisselen van fiets. De kopman van Jumbo-Visma is al terug in het peloton. Parijs-Roubaix · Nog 133 km - Jumbo-Visma leidt de achtervolging vanuit het peloton. Na de mislukte aanvalspogingen van Van Poppel en Eenkhoorn willen ze iemand mee voorin hebben. Parijs-Roubaix · Nog 139 km - Andre Greipel, Matteo Trentin en Alexander Kristoff zijn de eerste renners die lek rijden op de befaamde kasseien. Parijs-Roubaix · Nog 140 km - Dit zijn de namen van de 22 koplopers: Bodnar, Gougeard, Grdaek, Schär, Theuns, Breschel, Politt, Haller, Declercq, Lampaert, Gaudin, Petit, Trentin, Küng, Frison, Van Leberberghe, Ballerini, Arcas, Backaert, Janse van Rensburg, Bol, Boeckmans en Van Stayen. Parijs-Roubaix · Nog 142 km - Het verschil tussen de kopgroep en het peloton is iets minder dan één minuut. Pascal Eenkhoorn is teruggezakt in het peloton. De enige Nederlander in de kopgroep is Cees Bol van Team Sunweb. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 150 km - Het peloton heeft de 28e kasseistrook bereikt. Voorsprong van de kopgroep met onder andere Eenkhoorn bedraagt ongeveer 45 seconden.