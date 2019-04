Met 22 Nederlanders is om 11.00 uur Parijs-Roubaix begonnen. Het peloton moet 257 kilometer en 29 kasseistroken trotseren op weg naar de finish in het velodrome in Roubaix. In dit liveblog is de koers live te volgen.

Parijs-Roubaix · Nog 150 km - Het peloton heeft de 28ste kasseistrook bereikt. Voorsprong van de kopgroep met onder andere Eenkhoorn bedraagt ongeveer 45 seconden. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 157 km - De twee Nederlanders in de achtervolgende groep hebben aansluiting gevonden bij de 23 koplopers. Danny van Poppel en Pascal Eenkhoorn rijden allebei in dienst van Jumbo-Visma. Parijs-Roubaix · Wout van Aert is klaar voor Parijs-Roubaix. De Belg zei op de ploegenpresentatie tegen Sporza dat hij goed hersteld is van de Ronde van Vlaanderen en dat de vorm in orde is. Parijs-Roubaix · Nog 164 km - Over ongeveer vijf kilometer begint de kopgroep aan de eerste kasseien. De strook bij Troisvilles is traditiegetrouw de eerste 'Secteur Pavé' van Parijs-Roubaix. Parijs-Roubaix · Parijs-Roubaix · Nog 170 km - Na ruim tachtig kilometer koers opnieuw een ontsnappingspoging. Deze keer is het een groep van negen renners die het peloton voor wil blijven. Parijs-Roubaix · Peter Sagan gaat in de 117e editie van Parijs-Roubaix zijn titel verdedigen. Op de ploegenpresentatie in Compiègne vertelde hij tegen Cyclingnews dat hij weinig verwacht van 'De Hel van het Noorden': "Het is een totaal andere koers dan de Ronde van Vlaanderen. Je moet hier gewoon veel geluk hebben." Parijs-Roubaix · Nog 198 km - Mads Schmidt Würtz, Jurgen Roelandts en Casper Pedersen hebben na bijna zestig kilometer koers een demarrage geplaatst. De drie koplopers hebben ongeveer een halve minuut op het peloton. Parijs-Roubaix · Nog 213 km - Een kleine valpartij achter in het peloton. Twee renners raken het asfalt, maar kunnen verder. Parijs-Roubaix · Nog 237 km - De demarrage van Astana-renner Gruzdev wordt in de kiem gesmoord. Het is wachten op een nieuwe aanval uit het peloton. Parijs-Roubaix · Nog 250 km - Er zijn wat speldenprikjes geweest, maar nog geen enkele renner slaagt erin om weg te rijden uit het peloton. Parijs-Roubaix · Nog 257 km - De vlag wordt gezwaaid. Parijs-Roubaix gaat officieel van start.