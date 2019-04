Ion Izagirre heeft zaterdag de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Astana reed in de door Adam Yates gewonnen zesde en laatste etappe Emanuel Buchmann uit de leiderstrui.

Izagirre, zelf afkomstig uit Baskenland, begon de 118 kilometer lange slotetappe met een achterstand van 54 seconden op geletruidrager Buchmann. De Duitser had vrijdag met zijn ritzege in de vijfde etappe het leiderstricot veroverd op zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann.

Halverwege ontbrandde de pittige bergrit, met klassementsleider Buchmann als voornaamste slachtoffer. Zijn concurrenten Izagirre, Daniel Martin, Jakob Fuglsang, Adam Yates en Tadej Pogacar sprongen ervandoor op een beklimming van de eerste categorie, terwijl de Duitser besloot te wachten op zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe.

Toen Buchmann op 50 kilometer van de streep zijn ploeggenoten weer om zich heen had, bedroeg de achterstand op de kopgroep een ruime minuut, waardoor de Duitser zijn leiderstrui virtueel al kwijt was. Ondanks verwoede achtervolgingspogingen liep die achterstand vervolgens gestaag op.

De koplopers hadden lang dezelfde belangen en werkten goed samen. Izagirre moest in de slotfase nog alert zijn op enkele aanvallen van zijn medevluchters en een alles gevende Buchmann, maar had op de streep de buit binnen.

Yates wint etappe na venijnige versnelling

De ritwinst in Eibar ging naar Yates, die in de laatste kilometer een indrukwekkende versnelling plaatste en tevens de bergtrui voor zich opeiste. Izagirre zelf werd vierde, maar dat was voldoende voor de winst in het eindklassement.

Buchmann vocht nog voor wat hij waard was en kwam op 1.36 over de streep. De Duitser werd vlak voor de finish nog pardoes een verkeerde straat in geleid door een official, maar eindigde na jurbybeslissing op de tweede plaats in het algemeen klassement, op twintig seconden van Izagirre.

Izagirre opvolger Jumbo-renner Roglic

Met zijn eindzege volgt Izagirre Primoz Roglic op. De Sloveen van Jumbo-Visma was vorig jaar de sterkste in Baskenland, maar sloeg de meerdaagse koers dit keer over.

Bauke Mollema was zowel in de slotetappe (zesde) als in het eindklassement de beste Nederlander. De kopman van Trek-Segafredo had in de eerste twee etappes zijn hoop op een goed klassement al vergooid.