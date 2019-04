Emanuel Buchmann heeft de macht gegrepen in de Ronde van Baskenland. De Duitser van BORA-hansgrohe won vrijdag de voorlaatste rit en nam de leiding over van zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann.

Het is voor de Duitse formatie al de vierde dagzege in deze ronde. Schachmann won eerder deze week liefst drie ritten. Hij kon in de zware bergrit van Arrigorriaga naar Arrate echter niet met de beste klimmers mee en zakte naar de derde plek in de stand.

Door de zege van Buchmann, die na een solo alleen over de finish kwam, blijft de trui echter wel in de ploeg. De Duitser verdedigt zaterdag in de slotrit een voorsprong van 54 seconden op Ion Izagirre, die op 1.08 minuut als tweede over de meet kwam.

De laatste etappe begint en eindigt zaterdag in Eibar. In de 118 kilometer lange rit staan nog zes beklimmingen op het programma, waaronder twee van de eerste categorie.

Schachmann al vroeg in de problemen

Schachmann kwam al vroeg in de bijna 150 kilometer lange rit in de problemen, maar vond op wilskracht weer aansluiting met het peloton. In de slotfase kraakte hij echter, al hield hij de schade nog redelijk beperkt.

Gezien de moeilijkheden die de geletruidrager kende, besloot BORA om Buchmann op de voorlaatste klim op pad te sturen. De voormalig Duits kampioen pakte al snel een minuut voorsprong.

Aan de voet van de slotklim naar Arrate lag de Duitser zelfs twee minuten voor op het peloton, dat werd gegangmaakt door Astana, de ploeg van Izaggire, de nummer drie van het klassement.

De Spanjaard zocht met ploeggenoot Jakob Fuglsang en Adam Yates direct het offensief en dat kostte Schachmann de kop. Izagirre maakte weliswaar een minuut van zijn achterstand goed, maar Buchmann kwam niet meer in zicht.