Mathieu van der Poel is er vrijdag niet in geslaagd om Alexis Gougeard van de eindzege te houden in de Ronde van de Sarthe. De Brabander van Corendon-Circus wist in de vierde etappe ondanks een demarrage niet weg te rijden bij de winnaar.

Van der Poel moest als nummer tien in het algemeen klassement een achterstand van 1.24 minuten goedmaken op Gougeard en leek in de 183 kilometer lange heuveletappe rond Sillé-le-Guillaume aanvankelijk hard op weg naar een verrassing.

De wereldkampioen veldrijden en Nederlands kampioen op de weg ontsnapte halverwege de rit in de eerste van in totaal zes plaatselijke ronden van 12 kilometer en vond aansluiting bij een kopgroep.

Gougeard en zijn teamgenoten van AG2R raakten echter niet in paniek en raapten Van der Poel nog ruim voor de streep op, waardoor de strijd om de eindzege was beslist in het voordeel van de Fransman.

Romain Combaud bleef als enige van de kopgroep vooruit en ging samen met Andrea Vendrame, Kévin Ledanois en Jimmy Janssens in de laatste ronde uitmaken wie er met de dagzege aan de haal zou gaan.

Vendrame bleek de sterkste, voor Ledanois, Combaud en Janssens. Van der Poel won nog wel met opvallend gemak de sprint van het peloton en werd verdienstelijk vijfde. Hij moest in het algemeen klassement genoegen nemen met de tiende plaats.

Riesebeek stelt plek in top drie veilig

Oscar Riesebeek stelde dankzij zijn negende plaats een plek in de top drie veilig in het algemeen klassement. De Gelderlander van Roompot-Charles moest naast Gougeard ook Quentin Pacher voor zich dulden in de rangschikking.

Van der Poel won dinsdag op zeer fraaie wijze de eerste etappe. Hij hield na 180 kilometer van en naar La Châtaigneraie de Belg Boris Vallée net achter zich door een fraaie versnelling op zo'n 20 meter van de finish.

Voor Van der Poel betekende dat zijn vierde overwinning van het wegseizoen. Hij won eerder de eerste etappe in de Ronde van Antalya, de Franse eendagskoers Grand Prix Denain en de Belgische semiklassieker Dwars door Vlaanderen.

Van der Poel bereidt zich in de Sarthe voor op de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april). Hij werd afgelopen zondag knap vierde bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen.

De Ronde van de Sarthe maakt deel uit van de UCI Europe Tour en heeft een 2.1-status in deze competitie. De Franse etappekoers werd nog nooit door een Nederlander gewonnen.