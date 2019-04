Sam Oomen is vrijdag niet van start gegaan in de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland. De Brabander van Team Sunweb is niet fit en staakt voortijdig de strijd om zich beter te kunnen voorbereiden op de komende koersen.

Oomen moet zich wellicht klaarmaken voor de Giro d'Italia, waar hij dan kopman Tom Dumoulin moet bijstaan. Sunweb zoekt een vervanger voor de geblesseerde Wilco Kelderman en Dumoulin liet al doorschemeren dat hij graag Oomen in de ploeg wil.

"De enige renner in onze ploeg die qua niveau bergop bij Wilco in de buurt komt, is Sam. Maar het plan voor hem dit jaar is dat hij voor het eerst de Tour gaat rijden en ik weet niet of ze dat nog gaan veranderen", zei Dumoulin.

Oomen had eigenlijk de Tour de France als hoofddoel voor dit seizoen, maar mogelijk wijzigt dat door de absentie van Kelderman. De klimmer brak bij een valpartij in de Ronde van Catalonië zijn sleutelbeen en een nekwervel.

"Het kan zijn dat ik nu toch de Giro rij, er is nog geen beslissing genomen. Ik voelde me gisteren naar het einde van de etappe toe steeds zieker worden en het is vannacht niet beter geworden", zegt Oomen. "Vandaar dat ik uit voorzorg niet meer op de fiets stap."

Ploegleider bevestigt dat Giro optie is

Ploegleider Luke Roberts bevestigt dat de Giro een optie is voor Oomen. "Sam is niet helemaal fit en met de komende doelen in het achterhoofd, mogelijk de Giro, hebben we besloten dat het beter is om te batterij op te laden voor de komende weken."

Oomen stond na de vierde etappe op de twintigste plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Baskenland, op 2.13 minuten achterstand van leider Maximilian Schachmann.

De 23-jarige Tilburger deed twee keer eerder mee aan een grote ronde. Hij moest in 2017 vroegtijdig opgeven in de Vuelta a España en werd in 2018 knap negende in de Giro d'Italia.

De vijfde etappe in deze editie van de Ronde van het Baskenland is op papier de zwaarste. Het peloton rijdt in amper 150 kilometer over zeven Baskische bergen en de aankomst ligt bij het iconische heiligdom van Arrate.

Schachmann staat er uitstekend voor als het gaat om de eindzege. De Duitser van BORA-hansgrohe verdedigt in de laatste twee etappes bijna een minuut voorsprong op de nummers twee en drie, ploeggenoot Patrick Konrad en Ion Izagirre.