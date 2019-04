Tom Dumoulin baalt ervan dat met de geblesseerde Wilco Kelderman en Martijn Tusveld twee renners uit de Giro d'Italia-ploeg van Team Sunweb hebben moet afhaken.

"Het is heel vervelend dat we twee belangrijke krachten missen", zegt Dumoulin donderdag in zijn hotel op Tenerife, waar hij zeventien dagen op hoogtestage is in voorbereiding op de Ronde van Italië.

Kelderman liep door een valpartij eind maart in de Ronde van Catalonië een gebroken sleutelbeen en een breuk in een nekwervel op. Het is nog onduidelijk hoelang de klimmer moet revalideren, maar hij zal zeker niet fit genoeg zijn om in de Giro als meesterknecht van Dumoulin te fungeren.

Dinsdag werd bovendien bekend dat Tusveld niet op tijd hersteld zal zijn van de gebroken kaak die hij vorige maand opliep bij een val in Parijs-Nice.

De voorlopige Giro-selectie van Sunweb bestaat naast Dumoulin uit de Belgen Jan Bakelants en Louis Vervaecke, de Amerikaan Chad Haga en de Australiërs Chris Hamilton en Robert Power. De Duitse formatie zal ergens in de komende dagen melden wie de vervangers van Kelderman en Tusveld zijn.

Kelderman had in de Giro de meesterknecht van Dumoulin moeten zijn. (Foto: Team Sunweb)

'Val Kelderman is klote, vooral voor Wilco zelf'

Zeker het gemis van Kelderman zal lastig op te vangen zijn, want de nummer vier van de Vuelta a España van 2017 had Dumoulin in de bergetappes lang moeten bijstaan. Er zit nu geen andere topklimmer in de Giro-ploeg van Sunweb.

"Mijn eerste reactie op de val van Wilco was dat het klote is, vooral voor Wilco zelf", aldus Dumoulin. "Hij heeft al heel veel pech te verduren gehad in zijn carrière. Ik was vorige week even bij hem thuis om te kijken hoe het ging en die nekbrace die hij moet dragen… ik hoop dat ik dat nooit hoef mee te maken."

De Limburger erkent dat het wegvallen van Kelderman ook voor hem vervelend is. Een vervanger van hetzelfde niveau vinden, zal erg lastig worden. "De enige renner in onze ploeg die qua niveau bergop bij Wilco in de buurt komt, is Sam Oomen."

"Maar het plan voor Sam dit jaar is dat hij voor het eerst de Tour de France gaat rijden en ik weet niet of ze dat nog gaan veranderen. Ik vind ook dat Sam klaar is om de Tour te rijden, maar de Giro is het hoofddoel van de ploeg. Dus dat zal een afweging worden."

Ploegleiding neemt beslissing

Die afweging zal uiteindelijk gemaakt worden door de ploegleiding en niet door Oomen of Dumoulin. "Maar ik geloof wel heilig in intrinsieke motivatie, je kunt niet iets doen alleen omdat het je gezegd wordt", zegt de kopman van Sunweb. "Als Sam met heel veel zin naar de Giro wil gaan om mij te helpen, dan vind ik dat supercool. Maar als hij denkt: ik wil liever naar de Tour, dan is dat ook goed."

Twee jaar geleden won Dumoulin de Giro zonder hulp van een topklimmer in de beslissende bergritten, doordat Kelderman in de negende rit viel en moest opgeven. "Het kan dus wel", zegt Dumoulin. "Maar het wordt een heel stuk moeilijker."

De 102e editie van de Ronde van Italië begint op 11 mei en duurt tot en met 2 juni. Vorig seizoen eindigde Dumoulin als tweede achter Chris Froome, die dit jaar niet zal meedoen aan de Giro.