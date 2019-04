Maximilian Schachmann heeft donderdag zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Baskenland. De Duitser was in de sprint van de vierde etappe de sterkste van een groep van vier renners.

De klassementsleider van BORA-hansgrohe was in de 163 kilometer lange bergrit van Vitoria-Gasteiz naar Arrigorriaga in de sprint te sterk voor de Sloveen Tadej Pogacar. De Deen Jakob Fuglsang bleef de Brit Adam Yates nipt voor in de strijd om plek vier. Bauke Mollema was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Schachmann had eerder al de eerste en de derde rit in de koers uit de WorldTour gewonnen. Door zijn nieuwe zege loopt hij ook uit in het klassement.

Zijn voorsprong op nummer twee Patrick Konrad uit Oostenrijk is met nog twee etappes te gaan 51 seconden. De Spanjaard Ion Izagirre is op 52 seconden achterstand de nummer drie in de stand.

De bergrit werd in de stromende regen verreden, wat wederom tot valpartijen en uitvallers leidde. Zo stapte Julian Alaphilippe niet meer op en gaven renners als Nicolas Roche, Michal Kwiatkowski en Daan Olivier er de brui aan.

Viertal ontsnapt op laatste klimmetje

Van de oorspronkelijke kopgroep die vroeg in de rit gevormd werd, bleven Carlos Verona en Alessandro De Marchi over. Zij rondden de top van de voorlaatste klim met een voorsprong van zo'n veertig seconden. Op een kleine 15 kilometer van de meet zat hun avontuur erop.

In aanloop naar de laatste klim, een colletje van derde categorie, werd het peloton verder gedecimeerd. Dat kwam nu door een valpartij, waarbij onder anderen Pello Bilbao, de nummer zeven van het klassement, betrokken was. Hij viel daardoor ook weg uit de top van de rangschikking.

Schachmann, Pogacar, Fuglsang en Yates sprongen er op de slotklim vandoor en begonnen met een kleine voorsprong aan de laatste kilometers. In de sprint stond er geen maat op Schachmann, die hard op weg lijkt naar de eindzege.