Mathieu van der Poel maakt waarschijnlijk geen kans meer op de eindzege in de Ronde van de Sarthe. De Brabander van Corendon-Circus zakte donderdag in de derde etappe uit de top van het algemeen klassement.

Van der Poel slaagde er niet in terecht te komen in een kopgroep van negen renners, die in de slotfase verrassend het peloton voor bleef.

De wereldkampioen veldrijden ging van de tweede naar de tiende plaats in het algemeen klassement, op 1.24 minuten achterstand van de nieuwe leider Alexis Gougeard.

De Fransman van AG2R won de derde etappe, zijn eerste overwinning sinds 2015, toen hij onder meer de sterkste was in een etappe in de Vuelta a España.

Gougeard ontsnapte in de absolute finale uit de kopgroep en kwam na 184,4 heuvelachtige kilometers solo over de streep in Pré-en-Pail Saint Samson.

Riesebeek legt beslag op derde plaats

Oscar Riesebeek werd knap derde. De Gelderlander van Roompot-Charles was in de sprint om de tweede plaats alleen niet opgewassen tegen de Fransman Quentin Pacher.

Gougeard neemt de leiderstrui over van Bryan Coquard. Die Fransman schreef woensdag na een massasprint de tweede etappe op zijn naam.

Van der Poel won dinsdag op zeer fraaie en overtuigende wijze de eerste etappe en werd woensdag veertiende in de tweede etappe.

De Ronde van de Sarthe eindigt vrijdag met een etappe over 183,3 kilometer met start- en finishplaats Sillé-le-Guillaume. De Franse rittenkoers maakt deel uit van de UCI Europe Tour en heeft een 2.1-status in deze competitie.