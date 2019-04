Fabio Jakobsen heeft net als vorig jaar de Scheldeprijs gewonnen. De 22-jarige Nederlander was woensdag in finishplaats Schoten de snelste in een massasprint.

Jakobsen, rijdend voor Deceuninck-Quick Step, verwees in de 107e editie van de semiklassieker de Duitser Max Walscheid (Team Sunweb) naar de tweede plaats. De Brit Chris Lawless (Team Sky) finishte net als vorig jaar als derde.

Ondanks waaiervorming en een spervuur aan demarrages kwam met nog 3 kilometer te gaan alles weer samen. De Noor van Edvald Boasson Hagen werd als laatste van de aanvallers tot de orde geroepen.

In de massasprint bleek Jakobsen, die eerder in de koers achterop was geraakt door een valpartij, oppermachtig. Het is voor de Gelderlander zijn tweede zege van het seizoen, na ritwinst eind februari in de Ronde van de Algarve.

Jakobsen keert terug na fietswissel

De stevige wind op de wegen tussen het Zeeuwse Terneuzen en het Belgische Schoten zorgde in de eerste uren voor een aantrekkelijk koersverloop. Sprinters Marcel Kittel, Álvaro Hodeg en Kristoffer Hálvarsen kwamen in een tweede waaier terecht, maar konden door het gebrek aan samenwerking in het voorste peloton toch weer terugkeren.

Ook titelverdediger Jakobsen kende een penibel moment toen hij met nog circa 75 kilometer te gaan betrokken raakte bij een valpartij. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step kon na een snelle fietswissel het gaatje echter snel weer dichten.

Net als in de afgelopen jaren probeerden aanvallers, onder wie de Nederlander Brian Van Goethem, tevergeefs een massasprint te voorkomen. De Belgen Kenneth VanBilsen en Dries De Bondt moesten kort na het ingaan van de laatste 16,5 kilometer lange plaatselijke ronde eveneens capituleren. Ook een ultieme aanval van Boasson Hagen had geen succes, waarna Jakobsen in de sprint iedereen het nakijken gaf.