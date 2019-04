Tom Dumoulin moet het volgende maand in de Giro d'Italia zonder helper Martijn Tusveld doen. De renner van Team Sunweb is niet op tijd hersteld van een gebroken kaak.

"Het missen van de Giro is echt een grote teleurstelling, want het was mijn grote doel voor dit seizoen", zegt de 25-jarige Tusveld, die zijn blessure vorige maand opliep in Parijs-Nice, dinsdag op de site van Team Sunweb.

"Ik had er echt graag bij willen zijn om de ploeg te helpen, maar het is niet mogelijk. Nu zal ik een aantal nieuwe doelen opstellen waarop ik me later in het seizoen zal focussen."

Het afhaken van Tusveld is een nieuwe tegenvaller voor kopman Dumoulin, die onlangs zijn belangrijkste helper Wilco Kelderman al zag wegvallen. Kelderman kwam zwaar ten val in de Ronde van Catalonië en brak daarbij zijn sleutelbeen en een nekwervel.

Het is nog niet bekend wie de vervangers zijn voor Tusveld en Kelderman. De 102e editie van de Ronde van Italië begint op zaterdag 11 mei met een klimtijdrit in Bologna en eindigt op zondag 2 juni met een chronorace in Verona.

Dumoulin won de Giro in 2017 en doet opnieuw een gooi naar de eindzege. Vorig jaar werd de Limburger tweede achter Chris Froome.