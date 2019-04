Julian Alaphilippe heeft dinsdag de tweede etappe van de Ronde van Baskenland gewonnen. De Fransman was de sterkste in de sprint op een lastige aankomst.

De 26-jarige Alaphilippe hield de verrassende Belg Bjorg Lambrecht (tweede) en de Pool Michal Kwiatkowski (derde) achter zich.

Voor Alaphilippe betekende het al zijn achtste overwinning van het seizoen. De renner van Deceuninck-Quick-Step won eerder onder meer Milaan-San Remo, Strade Bianche en twee ritten in Tirreno-Adriatico.

Maximilian Schachmann, die maandag de lastige openingstijdrit won, eindigde als zesde en behoudt de leiding in het algemeen klassement. De Duitser heeft vijf seconden voorsprong op Alaphilippe en tien tellen op Kwiatkowski.

Vroege vlucht krijgt weinig ruimte van peloton

De tweede rit voerde het peloton over 149,5 heuvelachtige kilometers van Zumarraga naar Gorraiz. Onderweg kregen de renners een beklimming van de derde categorie en enkele onverharde wegen voor hun kiezen.

Na 20 kilometer gingen de Colombiaan Darwin Atapuma, de Fransman Julien Bernard en de Spanjaard Garikoitz Bravo in de aanval. Zij kregen even later gezelschap van de Spanjaard Julen Amezqueta.

Het kwartet kreeg niet al te veel ruimte van het peloton en bouwde een maximale voorsprong van drie minuten op. Met nog 50 kilometer voor de boeg werden de vluchters alweer gegrepen.

Op de laatste onverharde strook reed Adam Yates lek. De Brit, die maandag vijfde werd in de openingstijdrit, verloor daardoor zeker een halve minuut en slaagde er niet meer in om terug te keren in het peloton, waarin Astana het tempo bepaalde.

Op een aankomst van 500 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,6 was het peloton nog altijd bij elkaar. Op die korte klim demarreerde Lambrecht, maar werd de Belg in de laatste 100 meter simpel gepasseerd door Alaphilippe.