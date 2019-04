Mathieu van der Poel heeft dinsdag de eerste etappe in de Ronde van de Sarthe op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen was de sterkste in de massasprint.

De 24-jarige Van der Poel bleef na 180 kilometer van en naar La Châtaigneraie de Belg Boris Vallée net voor door een fraaie versnelling in de laatste 20 meter. De Fransman Bryan Coquard eindigde als derde. Maurits Lammertink was op de zevende plek de tweede Nederlander in de uitslag.

Voor Van der Poel betekende het zijn vierde overwinning van het wegseizoen. De renner van Corendon-Circus won eerder de eerste etappe in de Ronde van Antalya, de Franse eendagskoers Grand Prix Denain en de Belgische semiklassieker Dwars door Vlaanderen.

De Brabander is logischerwijs ook de eerste leider in de Ronde van de Sarthe. De Franse etappekoers telt in totaal vier ritten en duurt nog tot en met zondag.

Van der Poel bereidt zich in de Sarthe voor op de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april). Afgelopen zondag werd hij knap vierde bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om de bijzondere sprint van Van der Poel te zien.

Van der Poel passeert Vallée in laatste meters

De openingsrit in de Ronde van de Sarthe werd gekleurd door een ontsnapping van vier renners. De Fransen Romain Combaud en Nicolas Baldo, de Israëliër Roy Goldstein én de Colombiaan Diego Ochoa reden bijna de hele etappe vooruit.

Op 20 kilometer van de finish werd het kwartet bijgehaald door enkele achtervolgers, waarna het peloton op 8 kilometer van de meet weer volledig bij elkaar was.

Een massasprint moest de beslissing brengen. Daarin leek Vallée op weg naar de overwinning, maar hij werd in de laatste meters nog gepasseerd door een ultieme jump van Van der Poel.

Mathieu van der Poel grijpt in de laatste meters de overwinning. (Foto: VI Images)