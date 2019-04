Niki Terpstra heeft maandagavond het ziekenhuis verlaten nadat hij zondag zwaar ten val kwam in de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander mag thuis herstellen van de zware hersenschudding die hij opliep in 'De Ronde'.

"Bedankt voor alle berichten! Ik moest 24 uur in het ziekenhuis blijven ter observatie, maar ik ben nu weer thuis. Dat is de beste plek voor mij om te herstellen en de beste plek om voldoende rust te pakken", schrijft Terpstra op Twitter.

De 34-jarige Terpstra kwam zondag, met nog zo'n 157 kilometer te gaan, midden in het peloton samen met een aantal andere renners ten val. De geboren Noord-Hollander was er het slechtst aan toe en was de enige renner die de koers niet kon hervatten.

Zijn ploeg Direct Energie meldde later op zondag dat het naar omstandigheden goed gaat met Terpstra, maar dat hij in ieder geval Parijs-Roubaix van komende zondag aan zich voorbij moet laten gaan. De kasseienspecialist schreef de Franse wielerklassieker in 2014 op zijn naam.

Van der Poel beste Nederlander in 'Vlaanderen'

Terpstra begon de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen zondag als titelverdediger en als een van de kanshebbers op de zege. 'Vlaanderens Mooiste' werd uiteindelijk gewonnen door de Italiaan Alberto Bettiol. Mathieu van der Poel finishte als vierde en was daarmee de beste Nederlander.

Voor Terpstra was het de elfde keer dat hij meedeed aan de Ronde van Vlaanderen, die hij dus vorig jaar won. In 2015 werd hij tweede en twee jaar later eindigde hij op de derde plaats in het tweede 'monument' van het wielerseizoen.