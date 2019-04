Mathieu van der Poel kon zondag zijn favorietenrol in de Ronde van Vlaanderen niet omzetten in de zege, maar de vierde plaats bij zijn eerste optreden in een wielermonument beloofde veel voor de toekomst.

Anderhalf uur na de finish van de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen staan de fans nog rijendik opgesteld op de Markt in Oudenaarde als Van der Poel de bus van zijn ploeg Corendon-Circus uitkomt.

Rustig als altijd vertelt de 24-jarige Brabander voor de zoveelste cameraploeg het verhaal van zijn debuut in 'Vlaanderens Mooiste'.

Ja, de val op 60 kilometer van de streep heeft hem veel energie gekost, maar het gaat te ver om te zeggen dat het hem de zege heeft gekost. En ja, hij heeft ook zichzelf verrast door op de laatste heuvel nog het tempo te kunnen bepalen in de groep met favorieten.

Alberto Bettiol (eerste), Kasper Asgreen (tweede) en Alexander Kristoff (derde) zorgden ervoor dat Van der Poel net als een week eerder in Gent-Wevelgem net naast een podiumplek grijpt.

De vierde plaats is vaak de meest ongelukkige voor een sporter, maar deze vierde plek zorgt vooral voor veel vertrouwen. "Hopelijk kom ik hier nog een keer terug om mijn handen in de lucht te steken", zegt Van der Poel met een glimlach.

'Mogen met opgeheven hoofd naar huis'

Een dag eerder, bij de teambespreking van Corendon-Circus, benadrukte de ploegleiding dat het gebrek aan ervaring van Van der Poel in het wegwielrennen geen excuus mocht zijn in zijn grootste koers tot nu toe.

"Als je een kans hebt, moet je die grijpen. Ook al is het je eerste Ronde van Vlaanderen", zegt ploegleider Michel Cornelisse. "Daarom zeiden we in de meeting tegen Mathieu: 'Je bent nu 110 procent, daar moet je van profiteren.'"

Van der Poel toonde zondag de vorm van een potentiële Ronde van Vlaanderen-winnaar, maar een valpartij op 60 kilometer van de streep - zijn voorwiel brak nadat hij een uitwijkende manoeuvre moest maken in een afdaling - dwong de wereldkampioen veldrijden tot een flinke achtervolging.

"Dat was het allerslechtste moment voor een fietswissel", aldus Cornelisse, die zag dat zijn kopman desondanks terug vooraan wist te komen. "Echt fantastisch dat hij in de finale van de Ronde van Vlaanderen zo terug kan komen en nog als vierde kan eindigen."'

"Als telt niet in de sport, maar ik denk dat Mathieu zonder val zijn huid nog wel wat duurder had kunnen verkopen. Wat dat betreft is het een gemiste kans, maar dit is wel de Ronde van Vlaanderen, niet de maandagavondcompetitie in Sloten. Als je dan met tegenslag vierde wordt, denk ik dat we met opgeheven hoofd naar huis mogen."

Mathieu van der Poel (tweede van rechts) komt in de sprint van de achtervolgende groep net tekort voor een podiumplaats in de Ronde van Vlaanderen. (Foto: ANP)

'Voorjaar is nu al geslaagd'

De vierde plaats in 'De Ronde' was de afsluiting van een bijzondere 2,5 week, waarin Van der Poel hard viel in Nokere Koerse, soleerde naar de zege in GP Denain, bij zijn WorldTour-debuut vierde werd in Gent-Wevelgem en in Dwars door Vlaanderen zijn eerste WorldTour-winst boekte.

"We mogen nu al terugkijken op een geslaagd voorjaar", stelt vader Adrie van der Poel, in 1986 winnaar van de Ronde van Vlaanderen. "Mathieu is goed in de periode dat hij goed moet zijn. In de koers zit hij vaak waar hij moet zitten en hij laat de moed niet zakken bij een tegenslag. Het is knap wat hij laat zien."

Het voorjaar van Mathieu van der Poel is nog niet voorbij, want hij gaat zich nu richten op de heuvelklassiekers. Van dinsdag tot en met vrijdag rijdt hij de Franse etappekoers Ronde van de Sarthe, waarna hij nog start in de Brabantse Pijl (17 april) en de Amstel Gold Race (21 april). Parijs-Roubaix van aanstaande zondag slaat 'VDP' over.

"Mathieu zei zelf eerder dit jaar dat de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race hem beter moeten liggen dan de Vlaamse klassiekers", aldus Cornelisse. "Dus laten we hopen dat we nog twee mooie koersen van hem gaan zien."