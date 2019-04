Alberto Bettiol stond vooraf op weinig favorietenlijstjes voor de Ronde van Vlaanderen, maar Sebastian Langeveld was niet verrast dat zijn ploegmaat zondag naar de winst soleerde in Oudenaarde.

"Alberto liet vorige week in de E3 BinckBank Classic zien dat hij heel goed is", doelt Langeveld op de vierde plek van Bettiol in de 'kleine Ronde van Vlaanderen'.

"Ik vond het daarom wat vreemd dat hij voor 'De Ronde' niet bij de favorieten hoorde. Hij rijdt een fantastisch voorjaar en dat wordt bekroond met deze hele mooie overwinning."

Bettiol boekte zondag in Vlaanderen de eerste profzege uit zijn carrière. De 25-jarige Italiaan reed op de Oude Kwaremont, de voorlaatste heuvel op 20 kilometer van de streep, weg uit een groep met favorieten en hield vervolgens solo stand tot de finish.

"Alberto reed iedereen uit het wiel op de Oude Kwaremont, dus ik denk dat de sterkste gewonnen heeft", zegt Langeveld. "Hij is een echte klasbak en dit is zeker niet het laatste dat we van hem zullen zien."

Alberto Bettiol koestert zijn zege in de Ronde van Vlaanderen. (Foto: ANP)

Bettiol had moeilijk jaar bij BMC

Bettiol debuteerde in 2014 namens Cannondale als prof. Vorig jaar stapte hij over naar BMC, maar dat werd mede door twee sleutelbeenbreuken geen succes. De renner uit Toscane keerde dit seizoen terug bij Education First - de opvolger van Cannondale - en hij betaalt het vertrouwen van teambaas Jonathan Vaughters meer dan terug.

"Alberto is een jongen met heel veel potentie, hij is echt een heel groot talent", stelt Langeveld, die tussen 2015 en 2017 ook al ploegmaat van Bettiol was. "Ha, hij is een Italiaan, dus er zit een beetje bravoure bij. Maar dat mag, zeker als je het waarmaakt. Het zegt genoeg dat we hem teruggenomen hebben in de ploeg."

Langeveld, die als vijftiende finishte, kon in de finale van de Ronde van Vlaanderen nog een nuttige bijrol spelen door in de groep met favorieten de achtervolging te frustreren. "Ik kon mooi afstoppen voor Alberto. Het enige wat ik moest doen was de samenwerking uit de groep halen en dat heb ik, denk ik, op een nette, correcte manier kunnen doen."

Bettiol bezorgde Education First vervolgens een van zijn mooiste zeges. "We hebben niet het hoogste budget, maar teamwork en een goede organisatie betalen zich af en toe uit", aldus Langeveld. "Dit was een fantastische dag voor de ploeg."

Langeveld komt juichend over de streep na de zege van zijn ploeggenoot Bettiol. (Foto: Pro Shots)