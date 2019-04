Dylan van Baarle was zondag bepalend in de finale van de Ronde van Vlaanderen, maar de Nederlander kwam niet verder dan de achttiende plaats. Hij baalde na de finish dat hij te vroeg zijn aanval had geplaatst.

"Ik werd helaas een beetje te enthousiast", zei de 26-jarige Van Baarle in Oudenaarde. "Ik wilde eigenlijk wachten, maar zag een moment en pakte het. Achteraf moet ik toegeven dat het te vroeg was."

De renner van Team Sky maakte op de Kruisberg, op 30 kilometer van de streep, de oversteek van de groep met favorieten naar de koplopers Kasper Asgreen en Sep Vanmarcke.

De voorsprong van het trio werd nooit groter dan een seconde of 25 en op de Oude Kwaremont, de voorlaatste heuvel van de koers, ging de uiteindelijke winnaar Alberto Bettiol op en over Van Baarle. De Zuid-Hollander had in de laatste 20 kilometer niet voldoende over om nog wat te proberen en eindigde op 24 seconden van Bettiol als achttiende.

"Daar baal ik nu wel van", stelde Van Baarle, die twee jaar geleden met een vierde plaats zijn beste prestatie neerzette in de Ronde van Vlaanderen.

"Ik had graag iets meer steun gehad van Asgreen. Vanmarcke was gewoon op, maar Asgreen hield echt in, dat merkte ik. Ik heb vanaf de Taaienberg min of meer alleen gereden en dan wordt het vrij lastig om vooruit te blijven. Maar Asgreen heeft gelijk gekregen; hij wordt tweede en ik heb niks."

Dylan van Baarle met in zijn wiel Kasper Asgreen en Sep Vanmarcke. (Foto VI Images)

Volgende kans in Parijs-Roubaix

Van Baarle liet in Vlaanderen wel zien dat hij helemaal terug is na zijn valpartij begin maart in Omloop Het Nieuwsblad, waarbij hij een breuk in zijn hand opliep. De Nederlander moest een operatie ondergaan en kon ruim drie weken niet koersen.

"Ik heb goede trainingen kunnen doen, dus ik wist wel dat ik orde was voor deze koers", aldus Van Baarle. "Ik ben heel blij met hoe mijn benen vandaag waren, ze waren zoals ze moesten zijn. Met alles wat ik heb meegemaakt met mijn hand mag ik zeker tevreden zijn, alleen de uitslag is niet zoals gehoopt."

Van Baarle krijgt volgende week zondag een nieuwe kans in Parijs-Roubaix, de klassieker waarin hij de afgelopen jaren zestiende (2016), twintigste (2017) en negentiende (2018) werd. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het daar ook goed gaat komen."