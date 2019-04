Mathieu van der Poel was zondag trots op zijn vierde plek in de Ronde van Vlaanderen, al besefte de debutant wel dat hij goed genoeg was voor de winst. Maar een val op 60 kilometer van de streep kostte veel kracht en bovendien had hij pas heel laat door dat de uiteindelijke winnaar Alberto Bettiol solo vooraan reed.

"Ik heb Bettiol niet zien vertrekken op de Oude Kwaremont. Ik heb zijn demarrage pas achteraf in de studio van Sporza gezien, dat maakt het wel zuur", zei de 24-jarige Van der Poel bij de bus van zijn team Corendon-Circus.

De Brabander zat achter in het groepje met favorieten toen Bettiol op zo'n 20 kilometer van de streep wegreed op de een na laatste heuvel. De Italiaan pakte een voorsprong van een seconde of vijftien en soleerde vervolgens naar zijn eerste profzege.

"Het was een beetje laksheid dat ik zo ver van achteren zat op de Oude Kwaremont", aldus Van der Poel. "Ik voelde me nog goed en dacht: ik rijd wel naar voren als er iets gebeurt."

"Misschien had ik ook wel meegekund met Bettiol als ik meer van voren had gezeten, maar ik heb hem écht niet zien demarreren. Ik dacht dat ik perfect zat op de top van de Oude Kwaremont, in een groepje met zes of zeven favorieten. Maar er bleek nog iemand voorop te rijden."

Op de Paterberg, de laatste hindernis van de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen, kwam Van der Poel als eerste boven in de achtervolgende groep. "Ik dacht dat ik toen aan kop van de koers lag, ik hoorde pas een kilometer of 5 van de finish dat Bettiol weg was. Jammer, maar ik moet daar niet te lang over blijven nadenken."

'Veel geluk gehad bij val'

Van der Poel was verder namelijk meer dan tevreden over zijn eerste optreden in een wielermonument. De wereldkampioen veldrijden zat het grootste deel van de koers goed van voren, maar een knullige valpartij op 60 kilometer van de finish wierp hem ver terug.

"Ik zag in de afdaling van de Nieuwe Kwaremont een gaatje, maar een renner dook daar net voor mij in. Vervolgens was mijn enige optie om in een bloembak te springen. Ik heb eigenlijk heel veel geluk gehad dat mijn wiel daarbij niet in een keer in tweeën brak, want dan was ik echt heel hard gevallen."

Het wiel van Van der Poel brak uiteindelijk wel, maar pas toen hij al bijna stilstond. De val leverde daardoor fysiek weinig schade op, maar hij moest wel flink in de achtervolging. "Ik ben gaan rijden en rijden, totdat ik weer vooraan zat."

"Ik dacht in eerste instantie niet dat ik terug zou kunnen komen, maar ik kreeg moraal omdat ik op de Oude Kwaremont, de Paterberg en de Koppenberg heel veel renners inhaalde. Boven op de Koppenberg sloot ik weer aan, maar ik heb in die achtervolging misschien wel mijn beste pijl verschoten."

'Meer trots dan teleurgesteld'

Desondanks kon Van der Poel in de absolute finale nog mee met mannen als Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Peter Sagan, renners die al jaren meedoen aan grote klassiekers.

"Het is voor mij ook een verrassing dat ik aan het einde nog zo goed mee was", aldus 'VDP'. "Ja ik heb mezelf vandaag zeker verrast."

"Ergens is het een gemiste kans op de zege, maar er is absoluut geen garantie dat ik zonder val gewonnen had. Ik vind het nu zo kort na de koers vooral zuur dat ik niet op het podium sta, maar ik ben heel blij met mijn optreden. Dus uiteindelijk ben ik meer trots dan teleurgesteld."