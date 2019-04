Mathieu van der Poel kan leven met zijn vierde plaats van zondag in de Ronde van Vlaanderen. De Brabander denkt wel dat er wellicht meer had ingezeten als hij niet op zestig kilometer van de finish ten val was gekomen.

"Mijn wiel brak op het allerslechtste moment. De poging om terug te keren in het peloton kostte superveel kracht. Ik mag er trots op zijn dat ik alsnog vierde word", zei Van der Poel tegen de NOS.

Alberto Bettiol werd de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan ging solo in de aanval op de Oude Kwaremont, op zo'n twintig kilometer van de streep en wist de grote groep favorieten achter zich te houden.

Van der Poel sprintte in de groep favorieten naar de vierde plaats. In de finale liet de wereldkampioen veldrijden zich meerdere malen van voren gelden in zijn eerste Ronde van Vlaanderen.

"Ik ben vooral tevreden dat ik op de laatste beklimming van de Paterberg nog zo goed naar boven kon rijden", aldus 'VDP'. "Ik kom zeker nog een keer terug om minimaal op het podium te eindigen. Ik hoop zelfs voor de zege."

Van der Poel ging op knullige wijze onderuit

Van der Poel liep op zestig kilometer van de finish een gebroken wiel op, toen hij over een stoeprand reed. Hij ging op de stoep rijden, remde af en stak zijn hand op om de ploegleiderswagen te vragen, maar reed toen over een putje en ging op knullige wijze onderuit.

"Ik had nog geluk dat mijn wiel niet gelijk in twee stukken brak. Als dat was gebeurd, dan was ik met tachtig kilometer per uur naar de grond gegaan. Toen ik bijna stilstond brak hij alsnog volledig door en viel ik."

Doordat hij al flink snelheid had geminderd, hield de renner van Corendon-Circus geen grote fysieke schade over aan zijn smak. "Het doet altijd wel pijn als je valt, maar ik probeerde te denken dat het alsnog kon omdat er nog zestig kilometer te gaan was. In de lange achtervolging heb ik helaas mijn beste pijl verschoten."