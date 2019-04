Niki Tersptra heeft zondag al vroeg moeten opgeven in de Ronde van Vlaanderen. De titelverdediger is per ambulance naar het ziekenhuis van Oudenaarde gebracht na een harde valpartij.

Met nog ruim 150 kilometer te gaan ontstond er midden in het peloton een valpartij waarbij enkele renners betrokken waren. Terpstra was de enige renner die de koers niet kon hervatten.

Het is nog onduidelijk wat de Noord-Hollandse klassiekerspecialist mankeert. De kopman van Direct Énergie gold zondag als een van de kanshebbers op de zege.

De 34-jarige Terpstra startte voor de elfde keer in 'Vlaanderens Mooiste', die hij vorig jaar won. In 2015 werd hij tweede en twee jaar later eindigde hij op de derde plaats in de Klassieker.