Niki Terpstra heeft zondag al vroeg moeten opgeven in de Ronde van Vlaanderen. De titelverdediger is per ambulance naar het ziekenhuis van Oudenaarde gebracht en zal volgende week niet van start gaan in Parijs-Roubaix.

Met 157 kilometer te gaan, vlak voor de beklimming van de Oude Kwaremont, kwamen midden in het peloton meerdere renners ten val, onder wie Terpstra. De Nederlander was er het slechtst aan toe en was de enige renner die de koers niet kon hervatten.

Volgens zijn Franse ploeg Direct Énergie zal Terpstra volgende week niet van start gaan in Parijs-Roubaix. In 2014 was hij de laatste Nederlandse winnaar van 'De Hel van het Noorden'.

De ploegarts meldt dat het "naar omstandigheden oké" gaat met Terpstra, die hoofdtrauma en geheugenverlies heeft.

Terpstra gold zondag als een van de kanshebbers op de zege. Met Mathieu van der Poel is er nu nog één Nederlander in koers die tot de topfavorieten wordt gerekend.

Terpstra kwam op 157 kilometer van de finish ten val. (Foto: ANP)

Finish Ronde van Vlaanderen rond 17.00 uur

De 34-jarige Terpstra startte voor de elfde keer in 'Vlaanderens Mooiste', die hij vorig jaar won. In 2015 werd hij tweede en twee jaar later eindigde hij op de derde plaats in de voorjaarsklassieker.

De finish van de 103e editie van de Ronde van Vlaanderen ligt na 267 kilometer in Oudenaarde en wordt rond 17.00 uur verwacht.