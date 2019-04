Mathieu van der Poel werd zondagochtend door duizenden fans op de Grote Markt van Antwerpen onthaald als de topfavoriet voor de zege in de Ronde van Vlaanderen, maar de 24-jarige debutant temperde de verwachtingen enigszins.

"Ik vind het stempel topfavoriet misschien iets te veel van het goede", zei Van der Poel vlak voor de start van zijn eerste wielermonument. "Ik ga koersen om te winnen, maar je moet er wel de benen voor hebben."

De wereldkampioen veldrijden maakte de afgelopen twee weken veel indruk bij zijn eerste klassieke voorjaar op de weg. Hij won de Franse eendagskoers GP Denain, eindigde bij zijn WorldTour-debuut als vierde in Gent-Wevelgem en won afgelopen woensdag op fraaie wijze Dwars door Vlaanderen.

Vooral die laatste overwinning maakt Van der Poel volgens velen de belangrijkste kanshebber om zondagmiddag als eerste over de finish te komen in Oudenaarde. "Maar de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen zijn twee heel verschillende koersen", waarschuwde de Nederlands kampioen op de weg, in het veldrijden en op de mountainbike.

"Ik heb woensdag meteen na de wedstrijd al gezegd dat de zege in Dwars door Vlaanderen me geen favoriet maakt om vandaag te winnen. Ik mag bij de subtoppers geplaatst worden, maar ik denk dat er andere topfavorieten zijn."

'Valt mee met de spanning'

Zijn sterke voorjaar op de weg zorgt voor extra verwachtingen, maar dat lijkt Van der Poel niet heel veel te doen. Hij is als wereldtopper in het veldrijden al jaren gewend aan de druk om favoriet te zijn. "Het valt wel mee met de spanning", zei hij in Antwerpen.

De Brabander vond het wel speciaal om door zo'n grote menigte te worden toegejuicht op de Grote Markt.

"Het was enorm druk. Er waren heel veel mensen die me positief onthaald hebben, dat is wel leuk. Maar tijdens de race zal ik meer bezig zijn met de koers dan met het volk langs de kant van de weg."

'Het is een onvoorspelbare koers'

Het grootste verschil tussen Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen is de afstand: 183 kilometer om 270 kilometer. Van der Poel heeft nog niet eerder zo'n lange wedstrijd gereden, al kwam Gent-Wevelgem (250 kilometer) wel in de buurt.

"In Dwars door Vlaanderen viel ik na 120 kilometer aan", stelde 'VDP'. "Als ik dat vandaag doe, is het nog 160 kilometer te gaan, dus dan denk je wel twee keer na. De Ronde van Vlaanderen is een onvoorspelbare koers, maar dat maakt 'm zo mooi."

De 103e editie van de Ronde van Vlaanderen is om 10.30 uur gestart. De renners moeten onderweg over zeventien heuvels en vijf kasseistroken. De finish wordt verwacht rond 17.10 uur.