Wout van Aert begint zondag net als zijn grote concurrent bij het veldrijden Mathieu van der Poel als een van de kanshebbers aan de Ronde van Vlaanderen. De kopman van Jumbo-Visma vindt het bijzonder dat hij onder de favorieten wordt geschaard.

"Dat is een eer, want ik had nooit gedacht dat ik ooit met deze status aan de Ronde van Vlaanderen zou kunnen beginnen", zei de 24-jarige Van Aert zaterdag op een persconferentie van Jumbo-Visma. "Volgens mij is dat uniek. Ik heb goede benen en geloof dat er heel veel mogelijk is."

De Belg is van origine een veldrijder, maar doet net als zijn rivaal Van der Poel steeds vaker mee aan wedstrijden op de weg. Van Aert maakte in maart de nodige indruk in Strade Bianche (derde), Milaan-San Remo (zesde) en de E3 BinckBank Classic (tweede) en hield ook een goed gevoel over aan Gent-Wevelgem, waar hij op zeven seconden van winnaar Alexander Kristoff finishte.

Zijn resultaten in de voorjaarsklassiekers hebben bij Van Aert het nodige vertrouwen gekweekt voor zijn tweede deelname aan de Ronde van Vlaanderen. "Op basis van de vorige koersen moet ik de ambitie hebben om hoog te eindigen", erkende Van Aert, die in augustus 2018 de Ronde van Denemarken won.

"We hebben een sterke ploeg die in staat is om goed te presteren zondag. Maar het zou niet juist zijn om te stellen dat alleen winnen telt voor mij, want ik ben al tevreden als ik het beter doe dan vorig jaar (negende, red.)."

Van Aert (midden) samen met Teunissen (links) en Wynants. (Foto: VI Images)

Wynants merkt andere dynamiek bij Jumbo-Visma

Niet alleen Van Aert leeft met het nodige vertrouwen toe naar de Ronde van Vlaanderen. Ook zijn landgenoot en ploegmaat Maarten Wynants heeft het geloof dat Jumbo-Visma in staat is de komende winnaar van 'Vlaanderens Mooiste' af te leveren.

"We staan aan de start met een mogelijke winnaar en dat verandert de dynamiek in de ploeg", vertelt Wynants. "Het is mooi dat we dat gevoel terug hebben. Dat hebben we gehad met Sep Vanmarcke en nu hebben we het met Wout. Misschien wel een tikkeltje meer zelfs, omdat Wout ook nog snel in de aankomst is."

Jumbo-Visma staat zondag met vier Nederlanders aan de start van 'De Ronde'. Naast de Belgen Van Aert en Wynants bestaat de selectie uit Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn, Taco van der Hoorn, Danny van Poppel en de Noor Amund Grøndahl Jansen.

De 103e editie van de Ronde van Vlaanderen begint zondag rond 10.30 uur en de finish wordt net na 17.00 uur verwacht. Vorig jaar ging de zege naar Niki Terpstra, die dit jaar voor de Franse ploeg Direct Energie rijdt.