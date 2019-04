Veldrijdster Denise Betsema is positief bevonden op het gebruik van anabole steroïden. Dat heeft wielerbond UCI vrijdag bekendgemaakt in een verklaring.

De 26-jarige Betsema werd betrapt na een wereldbekerwedstrijd op 27 januari in het Noord-Brabantse Hoogerheide, waar ze zevende werd. Ze kan nog een contra-expertise laten aanvragen.

In overeenstemming met de anti-dopingprocedure van de UCI is Betsema in afwachting van haar procedure voorlopig geschorst. Het middel is volgens de wielerbond van buitenaf toegediend.

Betsema, die voor de Belgische ploeg Marlux-Bingoal rijdt, reageert tegenover de NOS onthutst. "Ik ben ontgoocheld, want ik ben absoluut onschuldig. Ik ga dit aanvechten en zal een contra-expertise aanvragen."

In een bericht op Instagram schrijft ze in shock te zijn. "Wat vreselijk om dit nieuws te krijgen terwijl ik met ziel en zaligheid bezig ben met de sport. Het voelt dat ik schuldig ben bevonden, voordat de hele procedure is afgerond."



"Er is nooit een haar op mijn hoofd geweest die eraan dacht vals te spelen, en al helemaal niet om verboden middelen te gebruiken. Het doet me dan ook onwijs veel pijn dat mijn naam in verband wordt gebracht met praktijken waar ik zelf zo'n afkeer van heb."



Betsema heeft geen verklaring voor haar positieve test. "Dit moet een oorzaak hebben, maar die ken ik momenteel nog niet. Daar gaan we nu naar op zoek."

Betsema beleefde afgelopen winter haar doorbraak

Betsema kende afgelopen winter haar internationale doorbraak. De moeder van twee kinderen begon het seizoen als de nummer 89 van de UCI-ranglijst en sloot af als nummer vier.

Ze veroverde onder meer brons op het EK in Rosmalen en greep op het WK en het NK met een vierde plek net naast de medailles. De Texelse won in totaal vijftien crosses, waaronder een wereldbeker in Koksijde en een superprestige in Middelkerke.