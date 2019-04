Niki Terpstra hoopt zondag in de Ronde van Vlaanderen zijn titel te prolongeren, maar dat wordt volgens Maarten Tjallingii geen eenvoudige opgave. De oud-renner en wielercommentator denkt dat de Nederlander het een stuk zwaarder gaat krijgen dan vorig jaar.

Terpstra maakte na vorig seizoen de overstap van het succesvolle Deceuninck-Quick-Step naar de kleinere Franse ploeg Direct Energie. Tjallingii verwacht dat Terpstra het verschil tussen die twee teams duidelijk gaat merken in 'Vlaanderens Mooiste'.

"Quick-Step heeft de kracht om een koers te bepalen, Direct Energie kan dat niet. Bovendien ontbreekt het bij de Franse ploeg aan uitstraling", aldus Tjallingii in gesprek met NUsport.

"Het verschil tussen de ploegen is gigantisch. Als Terpstra een kleine Fransman voor zich heeft fietsen, rijdt hij nog steeds half in de wind. Met een baanwielrenner als Iljo Keisse was dat niet zo geweest."

Toch is Terpstra niet geheel kansloos als het aan Tjallingii ligt. "Hij zal zijn eigen boontjes moeten doppen, maar dat moest hij bij Milram ook. Terpstra is een renner die in zijn eentje ook nog veel voor elkaar kan krijgen."

Van der Poel en Van Aert kanshebbers

Met Mathieu van der Poel staat er zondag nog een Nederlandse troef aan de start van het tweede 'monument' van het wielerseizoen. De veldrijder maakt zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen en de verwachtingen zijn hooggespannen na zijn overtuigende overwinning in Dwars door Vlaanderen van woensdag.

"Het is zeker niet onmogelijk om als debutant te winnen", zegt Tjallingii. "Ik denk wel dat Mathieu moet oppassen dat hij zich niet opblaast. Na zo'n dominant veldritseizoen meteen een loodzwaar voorjaar rijden, kan ervoor zorgen dat je helemaal opbrandt. En uiteindelijk moet je in Vlaanderen ook gewoon mazzel hebben."

Volgens Tjallingii zorgen veldrijders Van der Poel en Wout van Aert in ieder geval voor bijzondere wendingen in het koersverloop. "Tijdens Dwars door Vlaanderen had ik soms het gevoel dat ik naar een juniorenkoers zat te kijken. Het was fantastisch om te zien hoe fel en onvoorspelbaar er door die jongens gereden werd."

Tjallingii vindt dan ook dat Jumbo-Visma er goed aan heeft gedaan om Van Aert aan te trekken. Hij typeert de Belg vooral als een slimme renner. "Van Aert is misschien iets meer afwachtend dan Van der Poel. Maar hoe hij in 2018 het WK veldrijden won, was tekenend voor zijn klasse. Met die beheersing kan hij zondag ook winnen."

De 103e editie van de Ronde van Vlaanderen gaat zondag rond 10.30 uur van start. De finish is naar verwachting iets na 17.00 uur.