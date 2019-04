Peter Kennaugh stopt voorlopig met wielrennen. De 29-jarige Britse renner last wegens mentale problemen een pauze voor onbepaalde tijd in.

Kennaugh rijdt tegenwoordig voor het Duitse BORA-hansgrohe, waar hij de teamgenoot van onder anderen Peter Sagan is.

De Engelsman kwam tot 2017 uit voor Team Sky, waarbij hij een bijdrage leverde aan de Tour-zeges van Chris Froome in 2013 en 2015.

"Ik wil graag iedereen bij BORA-hansgrohe bedanken voor hun steun en begrip, zodat ik - weg van de sport - kan herstellen. Ik wens het team veel succes voor de rest van het seizoen", zegt Kennaugh vrijdag in een persbericht.

Peter Kennaugh in betere tijden, bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen. (Foto: ANP)

Goud als baanwielrenner bij Spelen van 2012

Kennaugh slaagde er in de afgelopen jaren zelden in om een aansprekend resultaat neer te zetten. Hij boekte in 2017 met een etappe in de Critérium du Dauphiné zijn laatste zege in de WorldTour.

De tweevoudig Brits kampioen op de weg was in de voorbije twee jaar ook niet te bewonderen in een van de drie grote rondes (Tour de France, Giro d'Italia en Vuelta a España).

Kennaugh veroverde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen als baanwielrenner goud op de ploegenachtervolging. Hij werd dankzij die prestatie benoemd tot lid in de Orde van het Britse Rijk.