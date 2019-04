Wilco Kelderman kan volgende maand niet meedoen aan de Giro d'Italia. De renner van Team Sunweb is niet op tijd hersteld van zijn zware val in de Ronde van Catalonië van vorige week.

De 28-jarige Kelderman ging eind maart in de finale van de vijfde etappe naar de grond - hij smakte op een rotonde tegen het asfalt toen hij het peloton leidde - en brak daarbij zijn linkersleutelbeen en een nekwervel.

Kelderman onderging dinsdag in Utrecht een succesvolle operatie aan zijn sleutelbeen. Hij moet echter nog vijf weken een nekbrace dragen en daardoor komt de start van de Giro op 11 mei in Bologna te vroeg voor de geboren Amersfoorter.

"Ik ben natuurlijk heel teleurgesteld dat ik opnieuw een groot deel van het seizoen moet missen", zegt Kelderman in een verklaring op de site van Team Sunweb. "Hopelijk kan ik later dit jaar nog mijn rentree maken, maar ik wil op dit moment niet te ver vooruitkijken."

Kelderman moet de Giro laten schieten. (Foto: Team Sunweb/Oscar Timmers)

Dumoulin mist belangrijke knecht in Giro

Het is niet de eerste keer dat Kelderman een grote ronde aan zich voorbij moet laten gaan als gevolg van een blessure. In 2018 moest hij de Tour de France laten schieten door een kwetsuur aan zijn schouder, die hij een week voor de start opliep bij een valpartij tijdens de NK.

Door de afwezigheid van Kelderman mist Tom Dumoulin een belangrijke knecht in de jacht op zijn tweede eindzege in de Giro. Kelderman behoorde in 2017 tot de Sunweb-ploeg die de Limburger naar zijn eerste Giro-winst leidde, al viel hij aan het begin van de tweede week uit door een gebroken vinger.

De laatste keer dat Kelderman aan de start van een grote ronde stond, was eind vorig jaar in de Vuelta a España. De tijdritspecialist eindigde toen als tiende in het algemeen klassement. Een jaar eerder werd hij vierde in de Ronde van Spanje, zijn beste eindresultaat ooit in een grote ronde.

Het is nog niet bekend wie Kelderman gaat vervangen in de Giro. De 102e editie van de Ronde van Italië begint op 11 mei met een klimtijdrit en eindigt op zondag 2 juni met een race tegen de klok in Verona. Vorig jaar ging de eindzege in de Giro naar Chris Froome en werd Dumoulin tweede.