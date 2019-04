Niki Terpstra denkt dat het lastig wordt om voor het tweede jaar op rij de Ronde van Vlaanderen te winnen. De Noord-Hollander heeft in de voorbereiding op het wielermonument niet het gevoel dat hij in topvorm verkeert.

"In de meeste klassiekers had ik een goed gevoel", zegt Terpstra donderdag tegen Sporza. "Maar nog niet het topgevoel. Vorig jaar was ik wel top en lukte het dan telkens nét wel. Maar het voorjaar is nog niet voorbij."

Zijn beste resultaat van dit seizoen is een derde plek in Kuurne-Brussel-Kuurne. In Gent-Wevelgem moest hij afgelopen zondag genoegen nemen met de 23e plek en in de E3 BinckBank Classic eindigde hij als vijftiende.

Vorig seizoen won de 34-jarige Terpstra 'Vlaanderens Mooiste' na een fraaie solo van 19 kilometer. Hij werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar in 32 jaar.

Terpstra heeft vertrouwen in teamgenoten Direct Energie

Terpstra kwam destijds uit voor Quick-Step Floors, maar hij rijdt nu voor Direct Energie, een procontinentale ploeg. De titelverdediger heeft veel vertrouwen in zijn teamgenoten van de Franse formatie.

"Het is mooi om te zien dat Direct Energie al een hecht ploegje geworden is", vertelt hij. "De prestaties zijn ook hartstikke goed. Ik wist wel dat die renners wat in hun mars hadden en dat komt er nu ook uit."

Zo eindigde Anthony Turgis woensdag namens Direct Energie achter Mathieu van der Poel als tweede in Dwars door Vlaanderen en werd Adrien Petit zesde in Gent-Wevelgem.

Mathieu van der Poel troeft Anthony Turgis af in Dwars door Vlaanderen. (Foto: ANP)

'Ik denk dat er wel tien favorieten zijn'

Voor de Ronde van Vlaanderen ziet Terpstra een hoop kanshebbers. "Ik denk dat er wel tien favorieten zijn voor de Ronde van Vlaanderen, maar niemand steekt erboven uit."

"Het wordt spektakel zondag", vervolgt de kopman van Direct Energie. "De top is breed, omdat er jonge renners in het voorjaar zijn bijgekomen. En de oudere generatie staat er ook nog altijd."

Hij rekent onder anderen Bob Jungels, de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, en Van der Poel tot de favorieten. De Nederlands kampioen boekte woensdag in Dwars door Vlaanderen zijn eerste overwinning in een WorldTour-wedstrijd.

"Jungels rijdt geweldig sterk. In elke klassieker waar hij startte, reed hij in de aanval. Dat is niet gemakkelijk. Hij is zondag een van de vele favorieten", stelt Terpstra. "En ook Van der Poel maakt een extreem goede indruk. Ik moet gewoon een goede dag hebben zondag."