Mathieu van der Poel schaart zichzelf ondanks zijn blakende vorm niet tot de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. De 24-jarige Nederlander maakte woensdag nog indruk door de semiklassieker Dwars door Vlaanderen te winnen en daarmee zijn eerste WorldTour-zege te boeken.

"Ik zal niet zeggen dat ik nu bij de topfavorieten hoor, ik denk dat ik er net achter zit", aldus de wereldkampioen veldrijden, die zich dit jaar meer op wegwedstrijden concentreert.

Ook Van der Poels optreden in Gent-Wevelgem, een koers die qua lengte in de buurt van de Ronde van Vlaanderen komt, heeft verwachtingen gewekt. Daar werd hij vierde.

"Maar het zijn totaal verschillende wedstrijden. Bij Gent-Wevelgem is het na de Kemmelberg nog meer dan 30 kilometer vlak naar de finish. In de Ronde is het na de Oude Kwaremont en de Paterberg nog geen 20 kilometer. Daar is de kans veel groter dat de groep die daar als eerste bovenkomt ook wegblijft."

'Koers vooral op instinct'

Van der Poel is na zijn zege in Dwars door Vlaanderen vooral blij met zijn aanvallende manier van rijden. Hij zette ruim 60 kilometer voor de streep de koers in gang.

"Ik koers vooral op instinct. Als ik de benen heb, kan ik zondag ook iets proberen. Maar wat dat betreft zegt dit niet zo veel. De Ronde is bijna 100 kilometer langer. We zullen wel zien."

Bij de vrouwen ging de zege in Dwars door Vlaanderen naar de Nederlandse Ellen van Dijk. De Ronde van Vlaanderen werd vorig jaar gewonnen door Niki Terpstra.