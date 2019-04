Mathieu van der Poel kon woensdag zijn geluk niet op, nadat hij Dwars door Vlaanderen wist te winnen. De 24-jarige Limburger boekte in pas zijn tweede WorldTour-koers al zijn eerste zege op het hoogste niveau.

"Ik ben ontzettend blij dat ik het heb afgemaakt. Het was vooral opletten dat er niemand meer ontsnapte. Dat heb ik goed gedaan. Ik heb alles gelijk gecounterd. Ik keek gelukkig nog wel net op tijd om toen Turgis aanviel. Ik voelde dat er nog een sprint in de benen zat", zei hij tegen Sporza.

Van der Poel was na bijna 183 kilometer van Roeselare naar Waregem duidelijk de snelste van een kopgroep van vijf. Hij troefde in de sprint niet alleen Anthony Turgis af, maar ook Bob Jungels, Lukas Pöstlberger en Tiesj Benoot.

De renner van Corendon-Circus Cycling Team was zelf de initiatiefnemer van de vlucht die hij inzette bij de eerste doorkomst op de Knokteberg, ruim 60 kilometer van de finish. Na wat wisselingen voorop bleven er vijf man over en leverde hij samen met Jungels het meeste werk.

"Dat was eigenlijk een instinctmoment. Het was een goed moment om te anticiperen. We hadden een mannetje vooruitgestuurd, maar die viel helaas weg vanwege een kapot achterwiel", legde hij uit.

Mathieu van der Poel komt juichend over de streep bij Dwars door Vlaanderen. (Foto: ANP)

'Zie mezelf niet als favoriet voor Ronde van Vlaanderen'

Van der Poel zal door zijn indrukwekkende prestatie in Dwars door Vlaanderen de komende dagen als een van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen worden gebombardeerd, maar daar wil hij zelf weinig van weten.

"Ik zie mezelf niet als favoriet. Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen zijn niet met elkaar te vergelijken", vertelde hij.

"Het zijn allebei lastige wedstrijden, maar de 183 kilometer van vandaag is iets anders dan de 270 van zondag. Laten we gewoon maar kijken waar het schip strandt."

De Ronde van Vlaanderen begint zondag om 10.30 uur in Antwerpen en de finish is naar verwachting rond 17.11 uur in Oudenaarde. Het parcours telt zeventien hellingen en vijf kasseistroken. Niki Terpstra is de titelverdediger.