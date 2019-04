Michael Matthews is zondag bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen direct de kopman van Team Sunweb. De Australiër krijgt in het wielermonument steun van drie Denen, twee Nederlanders en een Duitser.

De 28-jarige Matthews liep drie weken geleden bij een harde val in de eerste etappe van Parijs-Nice onder meer een hersenschudding op, maar hij bewees vorige week met twee etappezeges in de Ronde van Catalonië dat hij helemaal hersteld is.

"Michael zal zondag onze leider zijn", aldus ploegleider Marc Reef. "Hij heeft in Catalonië laten zien dat zijn vorm groeiende is en dat hij goede benen heeft. We nemen een sterk team mee, dat hem tot diep in de finale moet kunnen bijstaan."

Cees Bol, anderhalve week geleden winnaar van Nokere Koerse, zal ook debuteren in de Ronde van Vlaanderen. Drie jaar geleden werd de 23-jarige Nederlander tiende in de beloftenversie van de klassieker.

Routinier Roy Curvers is de tweede Nederlander in de Sunweb-selectie, die verder bestaat uit de Denen Sören Kragh Andersen - die zijn contract bij de Duitse formatie maandag verlengde tot eind 2022 - Asbjörn Kragh Andersen en Casper Pedersen en de Duitser Nikias Arndt.

De Ronde van Vlaanderen begint zondag om 10.30 uur in Antwerpen. De finish is 270 kilometer later in Oudenaarde. Vorig jaar ging de zege naar Niki Terpstra.

Oomen volgende week kopman in Baskenland

Sam Oomen is volgende week de kopman van Team Sunweb in de Ronde van Baskenland.

De Nederlandse klimmer krijgt in de Spaanse WorldTour-koers steun van de Australiërs Chris Hamilton, Jai Hindley en Michael Storer, de Zwitser Marc Hirschi, de Duitser Florian Stork en de Ier Nicholas Roche.

De Ronde van Baskenland begint volgende week maandag met een lastige tijdrit in Zumarraga en bevat veel klimwerk. De slotrit is volgende week zaterdag.