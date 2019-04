Alexander Kristoff heeft zondag de 81e editie van Gent-Wevelgem gewonnen. De Noorse renner van UAE Team Emirates was na 251 kilometer de snelste in een massasprint. Mathieu van der Poel finishte als vierde.

Kristoff verwees in de sprint de Duitser John Degenkolb (Trek-Segafredo) en de Belg Oliver Naesen (AG2R) naar de plaatsen twee en drie. Corendon-renner Van der Poel, die eerder op de dag al even in de aanval was geweest, kwam bij zijn debuut in de WorldTour net tekort voor een podiumplaats.

De 31-jarige Kristoff volgt op de erelijst Peter Sagan op. De Slowaak won de Vlaamse voorjaarsklassieker in 2013, 2016 en 2018 en zou bij een vierde overwinning alleen recordhouder zijn geworden.

Sagan zocht zondag in een aantrekkelijke editie van Gent-Wevelgem nadrukkelijk de aanval, maar nadat een kopgroep met daarin onder anderen de Slowaak en de Nederlander Mike Teunissen op 20 kilometer van de streep was ingerekend, hielden de sprintersploegen alles onder controle.

Voor Kristoff is het niet zijn eerste zege in een voorjaarsklassieker. Eerder schreef hij al Milaan-San Remo (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2015) op zijn naam. Bij Gent-Wevelgem was hij nooit verder gekomen dan de negende plaats.

Veel Nederlanders in grote kopgroep

De koers brak al vroeg na de start in Deinze open toen door de stevige wind het peloton in stukken uiteen brak. In de voorste groep van twintig renners zaten met Teunissen, Taco van der Hoorn, Danny van Poppel (Jumbo-Visma), Niki Terpstra (Direct Énergie), Van der Poel (Corendon), Cees Bol (Sunweb) en Jan-Willem van Schip (Roompot-Charles) liefst zeven Nederlanders.

Sagan zat eveneens in de eerste groep en ging nadrukkelijk op zoek naar zijn vierde zege in Gent-Wevelgem. Toen het grotendeels samengesmolten peloton de koplopers na de eerste beklimming van de Kemmelberg op de hielen zat, sprong de Slowaak samen met Teunissen, de Italiaan Matteo Trentin en de Belg Edward Theuns weg.

De kopgroep met Peter Sagan, Edward Theuns, Matteo Trentin en Mike Teunissen. (Foto: Pro Shots)

Van der Poel kan oversteek niet maken

Terwijl de voorsprong bleef schommelen rond de 50 seconden, probeerde Van der Poel de oversteek te maken. De Nederlands kampioen slaagde, net als Kristoff, Wout Van Aert en Zdenek Stybar, niet in die missie. Luke Rowe had meer succes en sloot in zijn eentje aan bij het kwartet vooraan.

Na de laatste klim van de Kemmelberg was er nog 35 kilometer te rijden richting de finish en dat bleek niet in het voordeel van de koplopers. Onder aanvoering van Deceuninck-Quick Step en UAE-Team Emirates werd voor sprinters Elia Viviani en Fernando Gaviria het gat met nog 20 kilometer te rijden gedicht.

Ondanks een aantal pogingen in de slotfase, van onder anderen Sebastian Langeveld en de Noorse Jumbo-Visma-renner Amund Gröndahl Jansen, mondde het in de straten van Wevelgem uit op een massasprint. Daarin was het namens Team Emirates niet zoals verwacht Gaviria, maar zijn ploeggenoot Kristoff die zijn kans greep. Van Poppel finishte vlak achter Van der Poel als vijfde.